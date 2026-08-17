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AI Analyse

Warburg Research

Einhell Germany vz Buy

19:06 Uhr
Einhell Germany vz Buy
Aktie in diesem Artikel
Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Einhell nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Umsatz und Vorsteuerergebnis seien knapp unter seinen Prognosen geblieben, schrieb Philipp Kaiser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Den Jahresausblick habe der Werkzeughersteller bestätigt./edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 13:45 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MP_Foto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Einhell Germany vz. Buy

Unternehmen:
Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
73,40 €		 Abst. Kursziel*:
43,05%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
71,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
47,89%
Analyst Name:
Philipp Kaiser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
105,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt

19:06 Einhell Germany vz. Buy Warburg Research
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EQS Group EQS-AFR: Einhell Germany AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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