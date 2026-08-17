Einhell Germany vz. Aktie
Marktkap. 833,39 Mio. EURKGV 12,47 Div. Rendite 2,26%
WKN A40ESU
ISIN DE000A40ESU3
AI Analyse
Einhell Germany vz Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Einhell nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Umsatz und Vorsteuerergebnis seien knapp unter seinen Prognosen geblieben, schrieb Philipp Kaiser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Den Jahresausblick habe der Werkzeughersteller bestätigt./edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 13:45 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Zusammenfassung: Einhell Germany vz. Buy
|Unternehmen:
Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
105,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
73,40 €
|Abst. Kursziel*:
43,05%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
71,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
47,89%
|
Analyst Name:
Philipp Kaiser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
105,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse