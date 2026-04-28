QIAGEN Aktie
Marktkap. 6,7 Mrd. EURKGV 23,17
WKN A41HBE
ISIN NL0015002SN0
Symbol QGEN
QIAGEN Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Qiagen von 44 auf 38 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Die erste Etappe eines kräfteraubenden Triathlons sei absolviert, schrieb Luke Sergott am Dienstagabend im Nachgang der Quartalszahlen. Nur wenige Anleger hätten im ersten Quartal mit einer positiven Entwicklung gerechnet, doch viele stimmten seiner Einschätzung zu, dass die Wachstumsprognose für das Geschäftsjahr zu optimistisch sei./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 19:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 19:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Zusammenfassung: QIAGEN Equal Weight
|Unternehmen:
QIAGEN N.V.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
29,19 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
28,78 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Luke Sergott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
54,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu QIAGEN N.V.
|09:06
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|08:01
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|28.04.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|09:06
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|08:01
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|28.04.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|08:01
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|28.04.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.03.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|QIAGEN Overweight
|Barclays Capital
|17.02.21
|QIAGEN Verkaufen
|Independent Research GmbH
|14.12.20
|QIAGEN Verkaufen
|DZ BANK
|10.12.20
|QIAGEN Verkaufen
|Independent Research GmbH
|24.11.20
|QIAGEN Verkaufen
|Independent Research GmbH
|11.11.20
|QIAGEN Verkaufen
|DZ BANK
|09:06
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|28.04.26
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|14.04.26
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|QIAGEN Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|QIAGEN Hold
|Deutsche Bank AG