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Marktkap. 6,7 Mrd. EUR

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Symbol QGEN

Barclays Capital

QIAGEN Equal Weight

09:06 Uhr
QIAGEN Equal Weight
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QIAGEN N.V.
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Qiagen von 44 auf 38 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Die erste Etappe eines kräfteraubenden Triathlons sei absolviert, schrieb Luke Sergott am Dienstagabend im Nachgang der Quartalszahlen. Nur wenige Anleger hätten im ersten Quartal mit einer positiven Entwicklung gerechnet, doch viele stimmten seiner Einschätzung zu, dass die Wachstumsprognose für das Geschäftsjahr zu optimistisch sei./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 19:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 19:35 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Zusammenfassung: QIAGEN Equal Weight

Unternehmen:
QIAGEN N.V.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
29,19 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
28,78 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Luke Sergott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
54,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu QIAGEN N.V.

09:06 QIAGEN Equal Weight Barclays Capital
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28.04.26 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.
28.04.26 QIAGEN Equal Weight Barclays Capital
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