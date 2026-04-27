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Symbol QGEN

Barclays Capital

QIAGEN Equal Weight

08:36 Uhr
QIAGEN Equal Weight
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QIAGEN N.V.
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Qiagen vorläufigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 44 US-Dollar auf "Equal Weight" belassen. Der Labordienstleister und Diagnostikanbieter habe enttäuscht, und der gesenkte Ausblick sei keine Überraschung, schrieb Luke Sergott in einer Einschätzung vom Montagabend. Die neuen Ziele enthielten zwar immer noch Risiken, erschienen aber deutlich besser erreichbar./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 22:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 22:43 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: QIAGEN

Zusammenfassung: QIAGEN Equal Weight

Unternehmen:
QIAGEN N.V.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
31,24 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
30,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Luke Sergott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu QIAGEN N.V.

08:36 QIAGEN Equal Weight Barclays Capital
14.04.26 QIAGEN Equal Weight Barclays Capital
13.03.26 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
20.02.26 QIAGEN Overweight Barclays Capital
19.02.26 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.
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