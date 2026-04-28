Scout24 Aktie
Marktkap. 4,76 Mrd. EURKGV 25,78
WKN A12DM8
ISIN DE000A12DM80
Symbol SCOTF
Scout24 Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Scout24 nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Der Internetportal-Betreiber habe recht ordentlich abgeschnitten, schrieb Andrew Ross am Mittwoch. Nun rücke der am 12. Mai anstehende Kapitalmarkttag in den Fokus, der sich als hilfreicher Kursfaktor erweisen könnte./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:23 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Scout24
Zusammenfassung: Scout24 Overweight
|Unternehmen:
Scout24
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
70,80 €
|Abst. Kursziel*:
41,24%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
70,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
41,84%
|
Analyst Name:
Andrew Ross
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
101,19 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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