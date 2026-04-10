AIXTRON Aktie

37,39 EUR -0,55 EUR -1,45 %
STU
Marktkap. 4,31 Mrd. EUR

KGV 22,90 Div. Rendite 0,87%
WKN A0WMPJ

ISIN DE000A0WMPJ6

Symbol AIXXF

Deutsche Bank AG

AIXTRON SE Hold

10:16 Uhr
AIXTRON SE Hold
AIXTRON SE
37,39 EUR -0,55 EUR -1,45%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aixtron von 31 auf 38 Euro angehoben, die Aktien aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Aktien des Zulieferers der Chipindustrie hätten seit der Empfehlung Anfang März um 30 Prozent zugelegt, schrieb Michael Kuhn in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Damit seien eine Menge Optionen bereits eingepreist./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 08:35 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIXTRON Hold

Unternehmen:
AIXTRON SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
37,42 €		 Abst. Kursziel*:
1,55%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
37,39 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,63%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
32,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIXTRON SE

10:16 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
08.04.26 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
01.04.26 AIXTRON Overweight Barclays Capital
26.03.26 AIXTRON Equal-weight Morgan Stanley
26.03.26 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

AIXTRON-Aktie schwächeln stärker als Branche - Deutsche Bank stuft ab
