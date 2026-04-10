AIXTRON Aktie
Marktkap. 4,31 Mrd. EURKGV 22,90 Div. Rendite 0,87%
WKN A0WMPJ
ISIN DE000A0WMPJ6
Symbol AIXXF
AIXTRON SE Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aixtron von 31 auf 38 Euro angehoben, die Aktien aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Aktien des Zulieferers der Chipindustrie hätten seit der Empfehlung Anfang März um 30 Prozent zugelegt, schrieb Michael Kuhn in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Damit seien eine Menge Optionen bereits eingepreist./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AIXTRON SE
Zusammenfassung: AIXTRON Hold
|Unternehmen:
AIXTRON SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
38,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
37,42 €
|Abst. Kursziel*:
1,55%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
37,39 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,63%
|
Analyst Name:
Michael Kuhn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
32,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
|10:16
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|08.04.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|AIXTRON Overweight
|Barclays Capital
|26.03.26
|AIXTRON Equal-weight
|Morgan Stanley
|26.03.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
