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Symbol BAYZF

UBS AG

Bayer Buy

09:21 Uhr
Bayer Buy
Aktie in diesem Artikel
Bayer
40,00 EUR -0,12 EUR -0,30%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Seine Erwartungen an den Quartalsbericht Mitte Mai lägen auf Augenhöhe mit dem Konsens, schrieb Matthew Weston am Freitagmittag in seinem Ausblick. Im Fokus der Anleger dürften die Wachstumsdynamik der Pharma-Treiber Nubeqa und Kerendia stehen sowie jegliche Signale zu den Auswirkungen des Iran-Kriegs auf den Agrarchemiebereich./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 12:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock

Zusammenfassung: Bayer Buy

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
39,78 €		 Abst. Kursziel*:
30,72%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
40,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,00%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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09:21 Bayer Buy UBS AG
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26.03.26 Bayer Buy UBS AG
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