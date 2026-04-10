Ströer Aktie
Marktkap. 1,93 Mrd. EURKGV 16,44
WKN 749399
ISIN DE0007493991
Symbol SOTDF
Ströer SECo Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ströer mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analyst Julien Roch gab am Montag seinen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Medienbranche. Beim Werbekonzern Ströer erwartet er am 12. Mai einen Umsatzanstieg um 2,4 Prozent. Die Gewinne dürften aber gesunken sein./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 09:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 09:48 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: STRÖER
Zusammenfassung: Ströer Equal Weight
|Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
35,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
34,24 €
|Abst. Kursziel*:
2,22%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
34,46 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,57%
|
Analyst Name:
Julien Roch
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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