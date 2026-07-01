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VINCI Aktie

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118,75 EUR -1,25 EUR -1,04 %
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RBC Capital Markets

VINCI Outperform

14:51 Uhr
VINCI Outperform
Aktie in diesem Artikel
VINCI
118,75 EUR -1,25 EUR -1,04%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vinci auf "Outperform" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Mit der Übernahme des IT-Dienstleisters All for One stärke der französische Mischkonzern seine Stellung im schnell wachsenden Markt für die digitale Transformation, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dieser sei für Vincis Marke Axians besonders wichtig./niw/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 02:58 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 02:58 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: VINCI Outperform

Unternehmen:
VINCI		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
145,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
118,85 €		 Abst. Kursziel*:
22,00%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
118,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,11%
Analyst Name:
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
147,94 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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14:51 VINCI Outperform RBC Capital Markets
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