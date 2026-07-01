VINCI Aktie
Marktkap. 67,01 Mrd. EURKGV 13,71 Div. Rendite 4,16%
WKN 867475
ISIN FR0000125486
Symbol VCISF
VINCI Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vinci auf "Outperform" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Mit der Übernahme des IT-Dienstleisters All for One stärke der französische Mischkonzern seine Stellung im schnell wachsenden Markt für die digitale Transformation, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dieser sei für Vincis Marke Axians besonders wichtig./niw/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 02:58 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 02:58 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: VINCI Outperform
|Unternehmen:
VINCI
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
145,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
118,85 €
|Abst. Kursziel*:
22,00%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
118,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,11%
|
Analyst Name:
Ruairi Cullinane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
147,94 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu VINCI
|14:51
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|14.07.26
|VINCI Outperform
|Bernstein Research
|06.07.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:51
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|14.07.26
|VINCI Outperform
|Bernstein Research
|06.07.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:51
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|14.07.26
|VINCI Outperform
|Bernstein Research
|06.07.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.26
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|03.08.20
|VINCI Verkaufen
|DZ BANK
|16.03.20
|VINCI Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.15
|VINCI Sell
|S&P Capital IQ
|05.02.15
|VINCI Sell
|S&P Capital IQ
|23.09.08
|VINCI verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|03.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.