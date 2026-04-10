ASML NV Aktie

1.255,00 EUR -2,60 EUR -0,21 %
STU
1.254,40 EUR +0,60 EUR +0,05 %
HAML
Marktkap. 489,48 Mrd. EUR

KGV 37,25 Div. Rendite 0,81%
WKN A1J4U4

ISIN NL0010273215

Symbol ASMLF

UBS AG

ASML NV Buy

11:16 Uhr
ASML NV Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1500 Euro auf "Buy" belassen. Francois-Xavier Bouvignies nannte am Freitag die aus seiner Sicht wichtigsten Kurstreiber für den Anlagenbauer für die Chipbranche. Zunächst rechnet er mit dem Quartalsbericht am Mittwoch mit einer Aufstockung der Wachstumsziele für 2026. Am 22. April richteten sich die Blicke dann auf das TSMC Technology Symposium./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 14:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Buy

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
1.500,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.257,80 €		 Abst. Kursziel*:
19,26%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.255,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,52%
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.490,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASML NV

11:16 ASML NV Buy UBS AG
08:06 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.04.26 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
07.04.26 ASML NV Buy UBS AG
07.04.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

