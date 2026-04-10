ASML NV Aktie
Marktkap. 489,48 Mrd. EURKGV 37,25 Div. Rendite 0,81%
WKN A1J4U4
ISIN NL0010273215
Symbol ASMLF
ASML NV Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1500 Euro auf "Buy" belassen. Francois-Xavier Bouvignies nannte am Freitag die aus seiner Sicht wichtigsten Kurstreiber für den Anlagenbauer für die Chipbranche. Zunächst rechnet er mit dem Quartalsbericht am Mittwoch mit einer Aufstockung der Wachstumsziele für 2026. Am 22. April richteten sich die Blicke dann auf das TSMC Technology Symposium./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 14:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: ASML NV Buy
|Unternehmen:
ASML NV
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
1.500,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.257,80 €
|Abst. Kursziel*:
19,26%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.255,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,52%
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.490,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ASML NV
|11:16
|ASML NV Buy
|UBS AG
|08:06
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.04.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|07.04.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
