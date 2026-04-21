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ISIN NL0010273215

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Symbol ASMLF

UBS AG

ASML NV Buy

08:26 Uhr
ASML NV Buy
Aktie in diesem Artikel
ASML NV
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat ASML nach einer Informationsveranstaltung mit der Management-Spitze auf "Buy" mit einem Kursziel von 1600 Euro belassen. Er sei nun zuversichtlicher, dass sich die Nachfragetransparenz verbessere und die Sorgen am Markt um Kapazitätsengpässe übertrieben seien, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ihm zufolge unterschätzen Investoren weiterhin die Fertigungsflexibilität des Ausrüsters der Halbleiterindustrie und dessen kontinuierliche Produktivitätssteigerungen im gesamten Anlagenportfolio. Aktuelle Branchendaten bestärkten zudem sein Vertrauen in die positive Prognose für Nordamerika für die Jahre 2028 und 2029./ck/rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 16:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML

Zusammenfassung: ASML NV Buy

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
1.600,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.238,40 €		 Abst. Kursziel*:
29,20%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.253,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,61%
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.533,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASML NV

08:26 ASML NV Buy UBS AG
16.04.26 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
16.04.26 ASML NV Buy UBS AG
16.04.26 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.04.26 ASML NV Overweight Barclays Capital
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