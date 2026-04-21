ASML NV Aktie
Marktkap. 479,85 Mrd. EURKGV 37,25 Div. Rendite 0,81%
WKN A1J4U4
ISIN NL0010273215
Symbol ASMLF
ASML NV Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat ASML nach einer Informationsveranstaltung mit der Management-Spitze auf "Buy" mit einem Kursziel von 1600 Euro belassen. Er sei nun zuversichtlicher, dass sich die Nachfragetransparenz verbessere und die Sorgen am Markt um Kapazitätsengpässe übertrieben seien, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ihm zufolge unterschätzen Investoren weiterhin die Fertigungsflexibilität des Ausrüsters der Halbleiterindustrie und dessen kontinuierliche Produktivitätssteigerungen im gesamten Anlagenportfolio. Aktuelle Branchendaten bestärkten zudem sein Vertrauen in die positive Prognose für Nordamerika für die Jahre 2028 und 2029./ck/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 16:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ASML
Zusammenfassung: ASML NV Buy
|Unternehmen:
ASML NV
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
1.600,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.238,40 €
|Abst. Kursziel*:
29,20%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.253,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,61%
|
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.533,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ASML NV
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