DAX 23.560 -1,0%ESt50 5.867 -1,0%MSCI World 4.464 -0,2%Top 10 Crypto 9,1780 -1,5%Nas 22.903 +0,4%Bitcoin 60.535 -0,1%Euro 1,1695 +0,1%Öl 101,7 +7,9%Gold 4.735 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 BASF BASF11 Microsoft 870747 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 BioNTech (ADRs) A2PSR2 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Beiersdorf Aktie

Kaufen
Verkaufen
Beiersdorf Aktien-Sparplan
74,40 EUR -1,00 EUR -1,33 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 16,45 Mrd. EUR

KGV 22,05 Div. Rendite 1,07%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 520000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005200000

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BDRFF

Bernstein Research

Beiersdorf Outperform

09:41 Uhr
Beiersdorf Outperform
Aktie in diesem Artikel
Beiersdorf AG
74,40 EUR -1,00 EUR -1,33%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Beiersdorf von 120 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das erste Quartal dürfte ein böses Erwachen werden und die Träume für 2026 platzen lassen, schrieb Callum Elliott am Freitag. Die Jahresziele der Hamburger seien wohl doch eher realistisch als konservativ. Elliott kappte seine Schätzungen aufgrund langsameren Wachstums und höheren Investitionsbedarfs des Konsumgüterkonzerns./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 09:47 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 02:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Beiersdorf Outperform

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
74,50 €		 Abst. Kursziel*:
27,52%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
74,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,69%
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
95,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Beiersdorf AG

09:41 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
31.03.26 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
31.03.26 Beiersdorf Neutral UBS AG
27.03.26 Beiersdorf Overweight Barclays Capital
27.03.26 Beiersdorf Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Beiersdorf AG

finanzen.net Analyse im Fokus Bernstein Research veröffentlicht Bewertung: Beiersdorf-Aktie mit Outperform Bernstein Research veröffentlicht Bewertung: Beiersdorf-Aktie mit Outperform
finanzen.net LUS-DAX aktuell: LUS-DAX startet im Minus
finanzen.net Beiersdorf Aktie News: Anleger schicken Beiersdorf am Vormittag auf rotes Terrain
finanzen.net LUS-DAX aktuell: LUS-DAX notiert zum Handelsende im Minus
finanzen.net Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf reagiert am Nachmittag positiv
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zeigt sich am Freitagnachmittag schwächer
finanzen.net XETRA-Handel: LUS-DAX bewegt sich mittags im Plus
finanzen.net Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf legt am Freitagmittag zu
finanzen.net XETRA-Handel LUS-DAX beginnt die Sitzung mit Verlusten
EQS Group EQS-DD: Beiersdorf Aktiengesellschaft: BBG Holding GmbH & Co. KG, Interest-preserving order regarding the purchase of 241,993 shares; shares were purchased in the period from March 6, 2026 to ...
EQS Group EQS-DD: Beiersdorf Aktiengesellschaft: BBG Holding GmbH & Co. KG, Interest-preserving order regarding the purchase of 237,377 shares; shares were purchased on March 6, 2026
VentureBeat How to make your e-commerce product visible to AI agents? Use this new system trusted by L’Oréal, Unilever, Mars & Beiersdorf
EQS Group EQS-Adhoc: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Guidance 2026 –– New Share Buyback Program
EQS Group EQS-AFR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
reNEWS Beiersdorf-Freudenberg reaches financial close
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Beiersdorf AG zu myNews hinzufügen