NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Beiersdorf von 120 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das erste Quartal dürfte ein böses Erwachen werden und die Träume für 2026 platzen lassen, schrieb Callum Elliott am Freitag. Die Jahresziele der Hamburger seien wohl doch eher realistisch als konservativ. Elliott kappte seine Schätzungen aufgrund langsameren Wachstums und höheren Investitionsbedarfs des Konsumgüterkonzerns./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 09:47 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 02:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Beiersdorf Outperform
|Unternehmen:
Beiersdorf AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
95,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
74,50 €
|Abst. Kursziel*:
27,52%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
74,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,69%
|
Analyst Name:
Callum Elliott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
95,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Beiersdorf AG
|09:41
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|31.03.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|27.03.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|Beiersdorf Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:41
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|27.03.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|20.03.26
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.03.26
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.03.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|18.03.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|03.03.26
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|09.01.26
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|31.03.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|27.03.26
|Beiersdorf Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.03.26
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.03.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.