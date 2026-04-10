Barclays Capital

TUI Overweight

12:46 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Tui von 11 auf 10,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg kappte am Sonntag massiv seine Schätzungen für den europäischen Luftfahrtsektor aufgrund höherer Kerosinkosten und wohl bevorstehender Kapazitätskürzungen im Sommer. Die Makrothemen Iran, Ukraine und Treibstoff sorgten für immense Unsicherheit./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2026 / 14:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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