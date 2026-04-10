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Barclays Capital

TUI Overweight

12:46 Uhr
TUI Overweight
Aktie in diesem Artikel
TUI AG
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Tui von 11 auf 10,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg kappte am Sonntag massiv seine Schätzungen für den europäischen Luftfahrtsektor aufgrund höherer Kerosinkosten und wohl bevorstehender Kapazitätskürzungen im Sommer. Die Makrothemen Iran, Ukraine und Treibstoff sorgten für immense Unsicherheit./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2026 / 14:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TUI Overweight

Unternehmen:
TUI AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
10,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
7,23 €		 Abst. Kursziel*:
45,27%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
7,03 €		 Abst. Kursziel aktuell:
49,44%
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TUI AG

12:46 TUI Overweight Barclays Capital
10.04.26 TUI Neutral UBS AG
02.04.26 TUI Market-Perform Bernstein Research
26.03.26 TUI Market-Perform Bernstein Research
16.03.26 TUI Buy Deutsche Bank AG
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EQS Group EQS-PVR: TUI AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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EQS Group EQS-DD: TUI AG: Helmut Reiner Sebastian Ebel, buy
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