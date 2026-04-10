DAX 23.572 -1,0%ESt50 5.869 -1,0%MSCI World 4.464 -0,2%Top 10 Crypto 9,1780 -1,5%Nas 22.903 +0,4%Bitcoin 60.489 -0,1%Euro 1,1693 +0,1%Öl 102,0 +8,2%Gold 4.723 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Microsoft 870747 Amazon 906866 BioNTech (ADRs) A2PSR2 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Iran-Gespräche gescheitert: DAX fällt -- Trump will Straße von Hormus blockieren -- Entlastung bei Benzinpreisen kommt -- TUI, Telekom, VW, Rüstungsaktien, BioNTech, Lufthansa im Fokus
Top News
Buffett-Schock: 5 Worte des Star-Investors die Aktienanleger nicht ignorieren sollten Buffett-Schock: 5 Worte des Star-Investors die Aktienanleger nicht ignorieren sollten
ServiceNow-Aktie erleidet Kurssturz: KI-Zweifel erschüttern Wachstumsstory ServiceNow-Aktie erleidet Kurssturz: KI-Zweifel erschüttern Wachstumsstory
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TotalEnergies Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
79,64 EUR +1,43 EUR +1,83 %
STU
92,85 USD +2,95 USD +3,28 %
nachbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 167,02 Mrd. EUR

KGV 10,47 Div. Rendite 6,12%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850727

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000120271

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TTE

UBS AG

TotalEnergies Buy

12:06 Uhr
TotalEnergies Buy
Aktie in diesem Artikel
TotalEnergies
79,64 EUR 1,43 EUR 1,83%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 89 Euro auf "Buy" belassen. Wenig überraschend hätten sich die Diskussionen vor allem um den Iran-Krieg gedreht, schrieb Henri Patricot am Montag nach einer Roadshow mit dem Management in der Schweiz. Die Öl- und Gasproduktion sei um etwa 15 Prozent gesunken angesichts der Blockade der Straße von Hormus. Ansonsten liefen allerdings alle Projekte plangemäß./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 12:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TotalEnergies Buy

Unternehmen:
TotalEnergies		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
89,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
79,60 €		 Abst. Kursziel*:
11,81%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
79,64 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,75%
Analyst Name:
Henri Patricot 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
84,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TotalEnergies

12:06 TotalEnergies Buy UBS AG
02.04.26 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
02.04.26 TotalEnergies Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.26 TotalEnergies Overweight Barclays Capital
27.03.26 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu TotalEnergies

Dow Jones TotalEnergies-Aktie tiefer: Raffinerie in Saudi-Arabien nach Schäden abgeschaltet
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TotalEnergies von vor 10 Jahren eingefahren
Dow Jones TotalEnergies-Aktie höher: Asien-JV für erneuerbare Energien mit Masdar gegründet
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TotalEnergies von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Öl-Aktien mit Rückenwind: Analysten setzen auf Shell, TotalEnergies und BP - auch Chevron und Exxon im Blick
finanzen.net März 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur TotalEnergies-Aktie
Dow Jones TotalEnergies-Aktie springt zweistellig an: Nordsee-Fusion mit Neo Next
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TotalEnergies von vor 3 Jahren verdient
EN, TOTAL Republic of the Congo: TotalEnergies Makes a Hydrocarbon Discovery on the Moho License
Benzinga TotalEnergies Confirms Damage At SATORP Refinery
Zacks TotalEnergies, Masdar Form JV to Support Renewable Energy Use in Asia
Benzinga TotalEnergies Bets On Asia&#39;s Clean Energy Boom With Masdar Joint Venture
reNEWS TotalEnergies, Masdar form $2.2bn Asia JV
EN, TOTAL TotalEnergies and Masdar to form $2.2 billion Joint Venture to Accelerate Renewable Energy Growth in Asia
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why TotalEnergies SE Sponsored ADR (TTE) is a Great Choice
Benzinga Here&#39;s How Much $100 Invested In TotalEnergies 5 Years Ago Would Be Worth Today
RSS Feed
TotalEnergies zu myNews hinzufügen