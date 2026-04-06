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Marktkap. 130,62 Mrd. EUR

KGV 17,32 Div. Rendite 1,13%
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WKN 924781

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ISIN FR0000073272

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Symbol SAFRF

Barclays Capital

SAFRAN Overweight

14:01 Uhr
SAFRAN Overweight
Aktie in diesem Artikel
SAFRAN S.A.
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Safran von 340 auf 330 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Milene Kerner passte ihre Schätzungen am Sonntag an aktuelle Währungsprognosen und Erwartungen an den Luftverkehr an. MTU und Safran seien mit ihren Ergebnissen enorm abhängig von den Flugstunden der Maschinen./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2026 / 15:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 02:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

Zusammenfassung: SAFRAN Overweight

Unternehmen:
SAFRAN S.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
330,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
304,80 €		 Abst. Kursziel*:
8,27%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
306,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,74%
Analyst Name:
Milene Kerner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
363,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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