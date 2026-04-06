SAFRAN Aktie
Marktkap. 130,54 Mrd. EURKGV 17,32 Div. Rendite 1,13%
WKN 924781
ISIN FR0000073272
Symbol SAFRF
SAFRAN Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Safran von 340 auf 335 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Ian Douglas-Pennant geht nicht davon aus, dass die Franzosen mit ihrem Quartalsbericht am 23. April an den Jahreszielen rütteln. Auch den Bericht sieht er nicht als größeren Kurstreiber, wie er am Donnerstag schrieb./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 11:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
Zusammenfassung: SAFRAN Neutral
|Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
335,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
314,20 €
|Abst. Kursziel*:
6,62%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
315,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,15%
|
Analyst Name:
Ian Douglas-Pennant
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
365,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SAFRAN S.A.
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|JP Morgan Chase & Co.
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