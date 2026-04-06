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ISIN FR0000073272

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Symbol SAFRF

UBS AG

SAFRAN Neutral

11:46 Uhr
SAFRAN Neutral
Aktie in diesem Artikel
SAFRAN S.A.
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Safran von 340 auf 335 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Ian Douglas-Pennant geht nicht davon aus, dass die Franzosen mit ihrem Quartalsbericht am 23. April an den Jahreszielen rütteln. Auch den Bericht sieht er nicht als größeren Kurstreiber, wie er am Donnerstag schrieb./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 11:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

Zusammenfassung: SAFRAN Neutral

Unternehmen:
SAFRAN S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
335,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
314,20 €		 Abst. Kursziel*:
6,62%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
315,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,15%
Analyst Name:
Ian Douglas-Pennant 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
365,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAFRAN S.A.

11:46 SAFRAN Neutral UBS AG
09.04.26 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
07.04.26 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.03.26 SAFRAN Overweight Barclays Capital
24.03.26 SAFRAN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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