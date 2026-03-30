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Marktkap. 116,07 Mrd. EUR

KGV 17,32 Div. Rendite 1,13%
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WKN 924781

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ISIN FR0000073272

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Symbol SAFRF

Barclays Capital

SAFRAN Overweight

09:31 Uhr
SAFRAN Overweight
Aktie in diesem Artikel
SAFRAN S.A.
277,30 EUR 1,20 EUR 0,43%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Safran auf "Overweight" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Es sei die Konjunktur, nicht der Ölpreis, die über die Zyklen im Luftfahrtgeschäft entscheide, schrieb Milene Kerner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Historisch betrachtet, wachse die Luftfahrtbranche mit dem Eineinhalbfachen des weltweiten Bruttoinlandprodukts. Der Ölpreis allein sei nur selten der vorrangige Einflussfaktor gewesen./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 17:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 02:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

Zusammenfassung: SAFRAN Overweight

Unternehmen:
SAFRAN S.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
340,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
275,70 €		 Abst. Kursziel*:
23,32%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
277,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,61%
Analyst Name:
Milene Kerner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
363,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAFRAN S.A.

09:31 SAFRAN Overweight Barclays Capital
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