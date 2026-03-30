SAFRAN Aktie
Marktkap. 116,07 Mrd. EURKGV 17,32 Div. Rendite 1,13%
WKN 924781
ISIN FR0000073272
Symbol SAFRF
SAFRAN Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Safran auf "Overweight" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Es sei die Konjunktur, nicht der Ölpreis, die über die Zyklen im Luftfahrtgeschäft entscheide, schrieb Milene Kerner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Historisch betrachtet, wachse die Luftfahrtbranche mit dem Eineinhalbfachen des weltweiten Bruttoinlandprodukts. Der Ölpreis allein sei nur selten der vorrangige Einflussfaktor gewesen./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 17:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 02:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
Zusammenfassung: SAFRAN Overweight
|Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
340,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
275,70 €
|Abst. Kursziel*:
23,32%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
277,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,61%
|
Analyst Name:
Milene Kerner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
363,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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