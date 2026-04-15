Barclays Capital

Deutsche Telekom Overweight

08:41 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 39,50 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Mathieu Robilliard gab seinen Schätzungen für die Telekom vor den Quartalsberichten noch einen Feinschliff. An seinen Einschätzungen änderte sich nichts./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 17:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 17:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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