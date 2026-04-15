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Marktkap. 139,04 Mrd. EUR

KGV 14,02
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WKN 555750

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ISIN DE0005557508

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Symbol DTEGF

Barclays Capital

Deutsche Telekom Overweight

08:41 Uhr
Deutsche Telekom Overweight
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Telekom AG
28,63 EUR 0,09 EUR 0,32%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 39,50 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Mathieu Robilliard gab seinen Schätzungen für die Telekom vor den Quartalsberichten noch einen Feinschliff. An seinen Einschätzungen änderte sich nichts./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 17:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 17:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Telekom Overweight

Unternehmen:
Deutsche Telekom AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
39,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
28,60 €		 Abst. Kursziel*:
38,11%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
28,63 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,97%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,77 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:41 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
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19.03.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.03.26 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.
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