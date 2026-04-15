Barclays Capital

WACKER CHEMIE Equal Weight

08:01 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Wacker Chemie von 74 auf 87 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Anil Shenoy hob seine operative Ergebnisschätzung für 2026 am Mittwochnachmittag aufgrund der Verwerfungen durch den Nahost-Krieg an. Mit einer Ebitda-Prognose von 684 Millionen Euro liegt Shenoy nach eigener Aussage nun am oberen Ende der Zielspanne und 10 Prozent über dem Konsens./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 14:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: WACKER Chemie