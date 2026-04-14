DAX 24.067 +0,1%ESt50 5.940 -0,7%MSCI World 4.593 +0,1%Top 10 Crypto 9,5805 +1,0%Nas 24.016 +1,6%Bitcoin 63.534 +0,3%Euro 1,1804 +0,0%Öl 95,04 +0,2%Gold 4.829 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Heidelberger Druckmaschinen 731400 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Amazon 906866 AIXTRON A0WMPJ Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf Iran-Lösung lebt: DAX fester erwartet -- Asiens Börsen mit Gewinnen - Nikkei auf Rekordhoch -- Heideldruck: Gewinnwarnung -- AIXTRON mit Wandelanleihe -- Allbirds, Tesla im Fokus
Top News
Deutsche Bank-Aktie: Verdi droht mit Warnstreiks bei Tochter Postbank Deutsche Bank-Aktie: Verdi droht mit Warnstreiks bei Tochter Postbank
FUCHS-Aktie fällt: Schmierstoffhersteller will Umsatz bis 2031 auf bis zu 4,5 Milliarden Euro steigern FUCHS-Aktie fällt: Schmierstoffhersteller will Umsatz bis 2031 auf bis zu 4,5 Milliarden Euro steigern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

KION GROUP Aktie

Kaufen
Verkaufen
KION GROUP Aktien-Sparplan
46,82 EUR +0,25 EUR +0,54 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 5,97 Mrd. EUR

KGV 38,88
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN KGX888

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000KGX8881

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol KNNGF

UBS AG

KION GROUP Buy

08:26 Uhr
KION GROUP Buy
Aktie in diesem Artikel
KION GROUP AG
46,82 EUR 0,25 EUR 0,54%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Kion von 79 auf 68 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien des Spezialisten für Warenlagerlogistik preisten ein ähnliches Szenario ein, wie in den Jahren 2020 und 2022, schrieb Sven Weier am Mittwochabend. Kion mit einem ähnlich starken Abschwung wie 2020 oder einer mit 2022 vergleichbaren Inflation zu bewerten, sei allerdings "unfair"./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 17:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: KION GROUP

Zusammenfassung: KION GROUP Buy

Unternehmen:
KION GROUP AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
68,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
46,44 €		 Abst. Kursziel*:
46,43%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
46,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
45,24%
Analyst Name:
Sven Weier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
64,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KION GROUP AG

08:26 KION GROUP Buy UBS AG
10.04.26 KION GROUP Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.04.26 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
07.04.26 KION GROUP Outperform Bernstein Research
02.04.26 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu KION GROUP AG

finanzen.net KION GROUP-Anlage MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem KION GROUP-Investment von vor 10 Jahren verloren MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem KION GROUP-Investment von vor 10 Jahren verloren
dpa-afx KION-Aktie belastet: Analyst sieht weniger Potenzial und kürzt Ziel
finanzen.net MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel Verlust hätte ein KION GROUP-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX fällt schlussendlich zurück
finanzen.net XETRA-Handel So entwickelt sich der MDAX aktuell
dpa-afx KION-Aktien unter Druck nach Analysteneinschätzung vor Zahlen - Jungheinrich im Sog
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich mittags leichter
finanzen.net KION GROUP-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
finanzen.net MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KION GROUP-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
EQS Group EQS-DD: KION GROUP AG: Valeria Jimena Gargiulo, buy
EQS Group EQS-PVR: KION GROUP AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: KION GROUP AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: KION GROUP AG successfully places a bond of € 500 million
EQS Group EQS-News: KION brings physical AI into live warehouse operations at GTC 2026 in San José, California
EQS Group EQS-PVR: KION GROUP AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: KION with solid financial year 2025 – strong order intake
EQS Group EQS-AFR: KION GROUP AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
RSS Feed
KION GROUP AG zu myNews hinzufügen