KION GROUP Aktie
Marktkap. 5,97 Mrd. EURKGV 38,88
WKN KGX888
ISIN DE000KGX8881
Symbol KNNGF
KION GROUP Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Kion von 79 auf 68 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien des Spezialisten für Warenlagerlogistik preisten ein ähnliches Szenario ein, wie in den Jahren 2020 und 2022, schrieb Sven Weier am Mittwochabend. Kion mit einem ähnlich starken Abschwung wie 2020 oder einer mit 2022 vergleichbaren Inflation zu bewerten, sei allerdings "unfair"./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 17:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: KION GROUP
Zusammenfassung: KION GROUP Buy
|Unternehmen:
KION GROUP AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
68,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
46,44 €
|Abst. Kursziel*:
46,43%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
46,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
45,24%
|
Analyst Name:
Sven Weier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
64,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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