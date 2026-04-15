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Marktkap. 494,95 Mrd. EUR

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Symbol ASMLF

UBS AG

ASML NV Buy

08:21 Uhr
ASML NV Buy
Aktie in diesem Artikel
ASML NV
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ASML von 1500 auf 1600 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Frage der Kapazitäten stehe bei den Anlegern an erster Stelle, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Mittwochnachmittag nach Zahlen. Der Anlagenbauer für die Chipbranche habe versucht, die Sorgen mit seinem Auslieferungszielen für die EUV-Lithografiesysteme für 2026 und 2027 zu zerstreuen. Die Anleger verkannten jedoch auch die technischen Errungenschaften der neuen Modellgenerationen mit ihrem viel höheren Wafer-Durchsatz. Bouvignies erhöhte seine Ergebnisschätzungen bis 2028 und rechnet noch mit einigen Kurstreibern./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 17:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML

Zusammenfassung: ASML NV Buy

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
1.600,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.262,00 €		 Abst. Kursziel*:
26,78%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.263,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,62%
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.521,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASML NV

08:21 ASML NV Buy UBS AG
08:11 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:11 ASML NV Overweight Barclays Capital
08:06 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.04.26 ASML NV Halten DZ BANK
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