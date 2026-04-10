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Marktkap. 99,37 Mrd. EUR

KGV 7,85 Div. Rendite 6,39%
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WKN 887771

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ISIN FR0000131104

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Symbol BNPQF

UBS AG

BNP Paribas Buy

10:51 Uhr
BNP Paribas Buy
Aktie in diesem Artikel
BNP Paribas S.A.
89,31 EUR -0,50 EUR -0,56%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BNP Paribas von 109 auf 111 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Marktbewegungen hingen momentan einzig vom Iran-Krieg ab, schrieb Jason Napier am Freitagabend. Unter den europäischen Banken mögen französische Geldinstitute ihm zufolge Stagflation am wenigsten. Die UBS erwartet allerdings nur eine milde Stagflation, also stagnierendes oder nachlassendes Wachstum bei gleichzeitigem Preisauftrieb. Daneben rechnet sie mit attraktiven Bewertungen und starken Gewinnaussichten. Napier erwartet daher eine Outperformance der Franzosen mit BNP als Favorit./ag/stw

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 19:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BNP Paribas Buy

Unternehmen:
BNP Paribas S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
111,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
89,00 €		 Abst. Kursziel*:
24,72%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
89,31 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,29%
Analyst Name:
Jason Napier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
100,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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10:51 BNP Paribas Buy UBS AG
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