BNP Paribas Aktie
Marktkap. 99,37 Mrd. EURKGV 7,85 Div. Rendite 6,39%
WKN 887771
ISIN FR0000131104
Symbol BNPQF
BNP Paribas Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BNP Paribas von 109 auf 111 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Marktbewegungen hingen momentan einzig vom Iran-Krieg ab, schrieb Jason Napier am Freitagabend. Unter den europäischen Banken mögen französische Geldinstitute ihm zufolge Stagflation am wenigsten. Die UBS erwartet allerdings nur eine milde Stagflation, also stagnierendes oder nachlassendes Wachstum bei gleichzeitigem Preisauftrieb. Daneben rechnet sie mit attraktiven Bewertungen und starken Gewinnaussichten. Napier erwartet daher eine Outperformance der Franzosen mit BNP als Favorit./ag/stw
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 19:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BNP Paribas Buy
|Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
111,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
89,00 €
|Abst. Kursziel*:
24,72%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
89,31 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,29%
|
Analyst Name:
Jason Napier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
100,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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