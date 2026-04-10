EVOTEC Aktie

4,51 EUR ±0,00 EUR +0,04 %
Marktkap. 804,47 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN 566480

ISIN DE0005664809

Symbol EVOTF

Deutsche Bank AG

EVOTEC SE Hold

10:26 Uhr
EVOTEC SE Hold
EVOTEC SE
4,51 EUR 0,00 EUR 0,04%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Evotec mit einem Kursziel von 4,5 Euro auf "Hold" belassen. Die Eckdaten hätten sich bestätigt, schrieb Fynn Scherzler in seiner am Montag vorliegenden Reaktion auf die endgültigen Zahlen des letzten Quartals des vergangenen Jahres. 2026 dürfte es vor allem auf den späteren Jahresverlauf ankommen./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 08:35 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: EVOTEC Hold

Unternehmen:
EVOTEC SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
4,50 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
4,51 €		 Abst. Kursziel*:
-0,31%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
4,51 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,31%
Analyst Name:
Fynn Scherzler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,07 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu EVOTEC SE

10:26 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
08.04.26 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
07.04.26 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
26.03.26 EVOTEC Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.03.26 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

