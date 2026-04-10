DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie
Marktkap. 55 Mrd. EURKGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
WKN 555200
ISIN DE0005552004
Symbol DPSTF
DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group auf "Neutral" belassen und ein Kursziel von 46 Euro angegeben. Der Iran-Krieg präge das globale Frachtgeschäft - die Luftfracht von Beginn an, die Seefracht mit Verzögerung, schrieb Sebastian Vogel am Montag in seinem Branchenkommentar. Zum Ende des ersten Quartals seien die Frachtraten jedenfalls massiv gestiegen gewesen bei anhaltend positiver Volumenentwicklung./ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 00:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 00:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Deutsche Post
|Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
46,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
48,50 €
|Abst. Kursziel*:
-5,15%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
47,99 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-4,15%
|
Analyst Name:
Sebastian Vogel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|10:26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG
|08.04.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|02.04.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
