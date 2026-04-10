Rheinmetall 703000 SAP 716460 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Microsoft 870747 Amazon 906866 BioNTech (ADRs) A2PSR2 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
US-Iran-Gespräche gescheitert: DAX fällt deutlich -- Trump will Straße von Hormus blockieren -- Entlastung bei Benzinpreisen kommt -- Telekom, VW, Rüstungsaktien, BioNTech, Lufthansa im Fokus
Dividendenausblick: Welche Unternehmen überraschen positiv und welche enttäuschen? Dividendenausblick: Welche Unternehmen überraschen positiv und welche enttäuschen?
VW-Aktie gibt ab: Auslieferungen sinken weiter - USA und China belasten VW-Aktie gibt ab: Auslieferungen sinken weiter - USA und China belasten
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

Marktkap. 55 Mrd. EUR

KGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
WKN 555200

ISIN DE0005552004

Symbol DPSTF

UBS AG

DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral

10:26 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
DHL Group (ex Deutsche Post)
47,99 EUR -1,02 EUR -2,08%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group auf "Neutral" belassen und ein Kursziel von 46 Euro angegeben. Der Iran-Krieg präge das globale Frachtgeschäft - die Luftfracht von Beginn an, die Seefracht mit Verzögerung, schrieb Sebastian Vogel am Montag in seinem Branchenkommentar. Zum Ende des ersten Quartals seien die Frachtraten jedenfalls massiv gestiegen gewesen bei anhaltend positiver Volumenentwicklung./ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 00:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 00:30 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
46,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
48,50 €		 Abst. Kursziel*:
-5,15%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
47,99 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,15%
Analyst Name:
Sebastian Vogel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

10:26 DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral UBS AG
08.04.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform Bernstein Research
02.04.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight Barclays Capital
31.03.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.03.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
finanzen.net Aktie bewertet DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: UBS AG gibt Neutral-Bewertung bekannt DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: UBS AG gibt Neutral-Bewertung bekannt
finanzen.net DAX 40-Papier DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Montagvormittag mit Einbußen
finanzen.net DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag auf grünem Terrain
finanzen.net DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) macht am Freitagmittag Boden gut
Dow Jones DHL-Aktie fester: HV soll Unternehmensstruktur-Vereinfachung zustimmen
finanzen.net Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 liegt schlussendlich im Minus
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 fällt am Nachmittag
EQS Group EQS-DD: Deutsche Post AG: Jörg von Dosky, Anspruch auf Übertragung von 36,4923 Aktien ohne Zuzahlung in Zusammenhang mit der Teilnahme an einem Belegschaftsaktienprogramm (Share Matching Scheme).
EQS Group EQS-DD: Deutsche Post AG: Jörg von Dosky, Entitlement to a transfer of 36.4923 shares without additional payment in connection with the participation in an employee share offering (share ...
EQS Group EQS-DD: Deutsche Post AG: Hendrik Venter, Entitlement to a transfer of 92.3661 shares without additional payment in connection with the participation in an employee share offering (share matching ...
EQS Group EQS-DD: Deutsche Post AG: Hendrik Venter, Sale of 1,669.3109 shares for the settlement of taxes and levy liabilities in connection with the participation in an employee share offering (share ...
EQS Group EQS-DD: Deutsche Post AG: Jörg von Dosky, Sale of 659.5179 shares for the settlement of taxes and levy liabilities in connection with the participation in an employee share offering (share ...
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Deutsche Post AG: Jörg von Dosky, buy
EQS Group EQS-DD: Deutsche Post AG: Hendrik Venter, Entitlement to a transfer of 3,130.147 shares without additional payment in connection with the participation in an employee share offering (share ...
