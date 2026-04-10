MTU Aero Engines Aktie
Marktkap. 17,65 Mrd. EURKGV 18,81 Div. Rendite 1,01%
WKN A0D9PT
ISIN DE000A0D9PT0
Symbol MTUAF
MTU Aero Engines Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für MTU von 449 auf 428 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christophe Menard rechnet beim Quartalsbericht nicht mit Überraschungen, wie er in seinem am Montag vorliegenden Ausblick schrieb. Auch der Iran-Krieg dürfte noch keine Auswirkungen haben./rob/ag/stw
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MTU Aero Engines
Zusammenfassung: MTU Aero Engines Buy
|Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
428,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
318,90 €
|Abst. Kursziel*:
34,21%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
320,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
33,71%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
414,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|10:51
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|10.04.26
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|31.03.26
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|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:51
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|10.04.26
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|07.04.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.26
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|24.03.26
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:51
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.03.26
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.03.26
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|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
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|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|15.02.23
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|19.01.22
|MTU Aero Engines Underweight
|Morgan Stanley
|10.04.26
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|31.03.26
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|23.03.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.02.26
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|24.02.26
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.