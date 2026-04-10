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Marktkap. 17,65 Mrd. EUR

KGV 18,81 Div. Rendite 1,01%
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WKN A0D9PT

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ISIN DE000A0D9PT0

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Symbol MTUAF

Deutsche Bank AG

MTU Aero Engines Buy

10:51 Uhr
MTU Aero Engines Buy
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MTU Aero Engines AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für MTU von 449 auf 428 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christophe Menard rechnet beim Quartalsbericht nicht mit Überraschungen, wie er in seinem am Montag vorliegenden Ausblick schrieb. Auch der Iran-Krieg dürfte noch keine Auswirkungen haben./rob/ag/stw

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 08:35 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MTU Aero Engines

Zusammenfassung: MTU Aero Engines Buy

Unternehmen:
MTU Aero Engines AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
428,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
318,90 €		 Abst. Kursziel*:
34,21%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
320,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
33,71%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
414,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu MTU Aero Engines AG

10:51 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
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07.04.26 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.03.26 MTU Aero Engines Equal Weight Barclays Capital
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