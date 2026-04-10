DAX 23.576 -1,0%ESt50 5.875 -0,9%MSCI World 4.462 -0,3%Top 10 Crypto 9,2600 -0,6%Nas 22.889 -0,1%Bitcoin 60.564 +0,0%Euro 1,1706 +0,2%Öl 101,6 +7,8%Gold 4.733 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Amazon 906866 Allianz 840400 BioNTech (ADRs) A2PSR2 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Iran-Gespräche gescheitert: DAX fällt -- Dow leichter -- Entlastung bei Benzinpreisen kommt -- Nike, Palantir, DroneShield, TUI, Telekom, VW, Rüstungsaktien, BioNTech, Lufthansa im Fokus
Top News
Musk's Mega-Zukunft – SpaceX-IPO, Tesla-Fusion und orbitale Rechenzentren: Der kühnste Industrieplan der Geschichte nimmt Gestalt an! Musk's Mega-Zukunft – SpaceX-IPO, Tesla-Fusion und orbitale Rechenzentren: Der kühnste Industrieplan der Geschichte nimmt Gestalt an!
Revolution Medicines-Aktie explodiert: Durchbruch bei Krebs-Medikament - Konkurrenz für Novo Nordisk? Revolution Medicines-Aktie explodiert: Durchbruch bei Krebs-Medikament - Konkurrenz für Novo Nordisk?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Holcim Aktie

Kaufen
Verkaufen
Holcim Aktien-Sparplan
77,38 EUR -0,72 EUR -0,92 %
STU
71,50 CHF -1,02 CHF -1,41 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 43,42 Mrd. EUR

KGV 51,04 Div. Rendite 2,19%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 869898

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0012214059

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HCMLF

Deutsche Bank AG

Holcim Buy

10:21 Uhr
Holcim Buy
Aktie in diesem Artikel
Holcim AG
77,38 EUR -0,72 EUR -0,92%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Bewertung von Holcim beim Kursziel von 85 Franken mit "Buy" wieder aufgenommen. Nachdem die Bewertung des Baustoffkonzerns im Zuge des Erwerbs der Mehrheit an Cementos Pacasmayo ausgesetzt war, nahm Jon Bell sie in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht wieder auf. Konzernchef Miljan Gutovic habe die Schweizer durch einen enormen Portfolioumbruch, massive Zu- und Verkäufe sowie geopolitische Verwerfungen geführt. Holcim sei präsent in Europa - vor allem Frankreich und Großbritannien - und Lateinamerika sowie der AMEA-Region inklusive Australien./ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 08:35 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Holcim

Zusammenfassung: Holcim Buy

Unternehmen:
Holcim AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
85,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
71,68 CHF		 Abst. Kursziel*:
18,58%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
71,50 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
18,88%
Analyst Name:
Jon Bell 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
86,33 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Holcim AG

10:21 Holcim Buy Deutsche Bank AG
10.04.26 Holcim Buy Goldman Sachs Group Inc.
15.01.26 Holcim Outperform Bernstein Research
07.11.25 Holcim Outperform Bernstein Research
04.09.25 Holcim Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Holcim AG

EQS Group Einladung zur Generalversammlung 2026 von Holcim am 13. Mai 2026
finanzen.net Handel in Zürich: SMI beendet den Freitagshandel mit Gewinnen
finanzen.net Gute Stimmung in Zürich: SLI zum Handelsende freundlich
finanzen.net Starker Wochentag in Zürich: SMI am Nachmittag fester
finanzen.net Zuversicht in Zürich: Das macht der SLI am Nachmittag
finanzen.net Pluszeichen in Zürich: So bewegt sich der SMI am Mittag
finanzen.net Starker Wochentag in Zürich: SLI steigt am Mittag
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Holcim auf 'Buy'- Ziel hoch auf 82 Franken
Deutsche Welle France: Ex-Lafarge CEO jailed for funding Syrian jihadists
Deutsche Welle France: Ex-CEO of cement giant Lafarge jailed for funding Syrian jihadi groups
Deutsche Welle France: Ex-CEO of cement giant Lafarge jailed for funding Syrian jihadi groups
EQS Group Holcim publishes agenda for 2026 Annual General Meeting
EQS Group Holcim completes acquisition of majority stake in Cementos Pacasmayo
EQS Group Holcim expands in Colombia
EQS Group Holcim recognized as Global Top Employer for 2026
EQS Group Excellent 2025 results, double-digit recurring EBIT growth with industry-leading margin of 18.3%
RSS Feed
Holcim AG zu myNews hinzufügen