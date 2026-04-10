Holcim Aktie
Marktkap. 43,42 Mrd. EURKGV 51,04 Div. Rendite 2,19%
WKN 869898
ISIN CH0012214059
Symbol HCMLF
Holcim Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Bewertung von Holcim beim Kursziel von 85 Franken mit "Buy" wieder aufgenommen. Nachdem die Bewertung des Baustoffkonzerns im Zuge des Erwerbs der Mehrheit an Cementos Pacasmayo ausgesetzt war, nahm Jon Bell sie in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht wieder auf. Konzernchef Miljan Gutovic habe die Schweizer durch einen enormen Portfolioumbruch, massive Zu- und Verkäufe sowie geopolitische Verwerfungen geführt. Holcim sei präsent in Europa - vor allem Frankreich und Großbritannien - und Lateinamerika sowie der AMEA-Region inklusive Australien./ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Holcim
Zusammenfassung: Holcim Buy
|Unternehmen:
Holcim AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
85,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
71,68 CHF
|Abst. Kursziel*:
18,58%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
71,50 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
18,88%
|
Analyst Name:
Jon Bell
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
86,33 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Holcim AG
|10:21
|Holcim Buy
|Deutsche Bank AG
|10.04.26
|Holcim Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|04.09.25
|Holcim Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:21
|Holcim Buy
|Deutsche Bank AG
|10.04.26
|Holcim Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|04.09.25
|Holcim Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:21
|Holcim Buy
|Deutsche Bank AG
|10.04.26
|Holcim Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|04.09.25
|Holcim Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.03.23
|Holcim Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.02.23
|Holcim Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.10.22
|Holcim Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.22
|Holcim Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.05.19
|Holcim Sell
|UBS AG
|30.06.25
|Holcim Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.04.24
|Holcim Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.24
|Holcim Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|10.11.23
|Holcim Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.23
|Holcim Hold
|Jefferies & Company Inc.