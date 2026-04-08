International Consolidated Airlines Aktie

4,34 EUR -0,07 EUR -1,54 %
STU
4,33 EUR -0,18 EUR -4,08 %
GVIE
Marktkap. 20,12 Mrd. EUR

KGV 6,79 Div. Rendite 1,67%
WKN A1H6AJ

ISIN ES0177542018

Symbol BABWF

Bernstein Research

International Consolidated Airlines Outperform

08:26 Uhr
International Consolidated Airlines Outperform
International Consolidated Airlines S.A.
4,34 EUR -0,07 EUR -1,54%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für International Airlines Group von 480 auf 470 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Kerosinkosten verbrennten die Gewinne, schrieb Alex Irving am Montag zu den europäischen Airlines. Damit habe der Iran-Krieg die eigentlich guten Aussichten der Branche infrage gestellt, auch wenn der Ausgang letztlich unklar sei. Irving präferiert nun Fluggesellschaften, die mit jeder Dauer des Konflikts gut zurechtkommen dürften. Er hob Ryanair auf "Outperform" und ließ IAG dort. Easyjet und Wizzair stufte Irving ab./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 01:20 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: International Consolidated Airlines Outperform

Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
4,70 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
4,21 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,48 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.

08:26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
27.03.26 International Consolidated Airlines Sell UBS AG
20.03.26 International Consolidated Airlines Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.03.26 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
09.03.26 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

