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Krypto-Marktbericht

Kryptokurse am Nachmittag

13.06.26 17:23 Uhr
Bitcoin & Co. aktuell: Wie sich Kryptowährungen am Nachmittag entwickeln | finanzen.net

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Samstagnachmittag.

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Am Nachmittag verteuert sich der Bitcoin-Kurs um 1,04 Prozent. Damit ist Bitcoin um 17:11 64.192,82 US-Dollar wert, nach 63.531,82 US-Dollar am Vortag.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 0,7 Prozent aufweist und bei 8,02 EUR notiert.

In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Zugewinne in Höhe von 2,00 Prozent auf 43,91 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 43,05 US-Dollar wert.

Zudem gewinnt Ethereum am Samstagnachmittag hinzu. Um 0,84 Prozent auf 1.678,40 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 1.664,43 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 3,30 Prozent auf 208,58 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 201,91 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Ripple im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1,132 US-Dollar) geht es um 1,83 Prozent auf 1,153 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit muss Monero Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Monero-Kurs um 2,61 Prozent auf 343,11 US-Dollar. Am Vortag standen noch 352,32 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Samstagnachmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,1743 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1698 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1881 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 17:11 bei 0,1896 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,3172 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3153 US-Dollar.

Währenddessen wird Binancecoin bei 609,69 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,04 Prozent im Vergleich zum Vortag (603,39 US-Dollar).

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Samstagnachmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0883 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0859 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Solana-Kurs im Aufwind. Um 17:11 zieht Solana um 2,35 Prozent auf 68,32 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 66,75 US-Dollar gemeldet wurde.

Derweil notiert der Avalanche-Kurs bei 6,693 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (6,561 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 2,00 Prozent.

Währenddessen wird Chainlink bei 8,001 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,88 Prozent im Vergleich zum Vortag (7,853 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Sui-Kurs Zugewinne in Höhe von 2,68 Prozent auf 0,7704 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 0,7503 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com