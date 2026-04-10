ABB (Asea Brown Boveri) Aktie
Marktkap. 141,36 Mrd. EURKGV 27,58 Div. Rendite 1,59%
WKN 919730
ISIN CH0012221716
Symbol ABLZF
ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ABB von 51 auf 67 Franken angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft. Der Schock durch den Iran-Krieg sorge für ähnliche Verhältnisse wie 2022/23, schrieb George Featherstone am Montag zur europäischen Investitionsgüterbranche und den Elektronikkonzernen. Er favorisiert Investments in Aktien, die von Infrastrukturinvestitionen in die Bereiche Energie, Netzwerke und KI profitieren. Zudem schaut er insbesondere auf Auftragsbestände und Preissetzungsmacht. Daher stuft er ABB und Schneider hoch. Skeptisch sieht Featherstone Kurzzykliker und Bauwerte. Angesichts dessen stuft er Legrand und Rexel ab. Bei Siemens betont er verwundbare Endmärkte und Barmittelgenerierung./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 04:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 05:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ABB
Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight
|Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
67,00 CHF
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
70,88 CHF
|Abst. Kursziel*:
-5,47%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
71,04 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,69%
|
Analyst Name:
George Featherstone
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
62,63 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|13:56
|ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight
|Barclays Capital
|10.04.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|UBS AG
|31.03.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Bernstein Research
|27.03.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|13:56
|ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight
|Barclays Capital
|10.04.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|UBS AG
|31.03.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Bernstein Research
|27.03.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|16.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|13:56
|ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight
|Barclays Capital
|10.04.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|UBS AG
|31.03.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Bernstein Research
|26.03.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.