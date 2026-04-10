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Symbol ABLZF

Barclays Capital

ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight

13:56 Uhr
ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
ABB (Asea Brown Boveri)
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ABB von 51 auf 67 Franken angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft. Der Schock durch den Iran-Krieg sorge für ähnliche Verhältnisse wie 2022/23, schrieb George Featherstone am Montag zur europäischen Investitionsgüterbranche und den Elektronikkonzernen. Er favorisiert Investments in Aktien, die von Infrastrukturinvestitionen in die Bereiche Energie, Netzwerke und KI profitieren. Zudem schaut er insbesondere auf Auftragsbestände und Preissetzungsmacht. Daher stuft er ABB und Schneider hoch. Skeptisch sieht Featherstone Kurzzykliker und Bauwerte. Angesichts dessen stuft er Legrand und Rexel ab. Bei Siemens betont er verwundbare Endmärkte und Barmittelgenerierung./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 04:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 05:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ABB

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
67,00 CHF
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
70,88 CHF		 Abst. Kursziel*:
-5,47%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
71,04 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,69%
Analyst Name:
George Featherstone 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,63 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

13:56 ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight Barclays Capital
10.04.26 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral UBS AG
31.03.26 ABB (Asea Brown Boveri) Hold Jefferies & Company Inc.
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