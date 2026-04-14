ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Neutral" belassen. Die Dynamik im Bereich Optoelektronik halte an, schrieb Madeleine Jenkins am Dienstagabend nach den erhöhten Jahreszielen des Chipindustrie-Zulieferers. Nach dem starken Lauf der Aktie rechnet sie allerdings mit einer eher verhaltenen Kursreaktion. Im Bereich Strommanagement-Chips sieht die Expertin Risiken./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 20:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: AIXTRON Neutral
|Unternehmen:
AIXTRON SE
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
36,16 €
|Abst. Kursziel*:
-22,57%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
40,07 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-30,12%
|
Analyst Name:
Madeleine Jenkins
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
32,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AIXTRON SE
|09:16
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|08:56
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|08:51
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|AIXTRON Overweight
|Barclays Capital
|13.04.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
