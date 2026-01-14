DAX 24.531 -0,7%ESt50 5.859 -0,6%MSCI World 4.431 -0,2%Top 10 Crypto 11,82 -1,3%Nas 22.954 -2,4%Bitcoin 76.212 +1,2%Euro 1,1714 -0,1%Öl 64,70 +1,1%Gold 4.870 +2,2%
Danone Aktie

69,80 EUR -3,46 EUR -4,72 %
STU
64,55 CHF -3,64 CHF -5,34 %
BRX
Marktkap. 47,83 Mrd. EUR

KGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN 851194

ISIN FR0000120644

Symbol GPDNF

Jefferies & Company Inc.

Danone Buy

11:41 Uhr
Danone Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Danone mit Blick auf einen Rückruf für Milchprodukte der Marke Dumex in Singapur auf "Buy" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Die Marke habe in Singapur, Malaysia und Thailand einen geschätzten Umsatz von etwa 120 Millionen Euro, schrieb David Hayes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit mache die Marke 0,4 Prozent des Konzernumsatzes aus. Da der Rückruf für Nestle schwerwiegender sei, könnte Danone Marktanteile hinzugewinnen./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 04:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 04:35 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

