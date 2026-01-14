Danone Aktie
Marktkap. 47,83 Mrd. EURKGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
Danone Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Danone mit Blick auf einen Rückruf für Milchprodukte der Marke Dumex in Singapur auf "Buy" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Die Marke habe in Singapur, Malaysia und Thailand einen geschätzten Umsatz von etwa 120 Millionen Euro, schrieb David Hayes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit mache die Marke 0,4 Prozent des Konzernumsatzes aus. Da der Rückruf für Nestle schwerwiegender sei, könnte Danone Marktanteile hinzugewinnen./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 04:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 04:35 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Danone Buy
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
86,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
69,20 €
|Abst. Kursziel*:
24,28%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
69,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,21%
|
Analyst Name:
David Hayes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
82,91 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Danone S.A.
|11:41
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:41
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:41
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Danone Buy
|UBS AG
|15.01.26
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|02.09.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.12.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|18.12.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|09.12.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research