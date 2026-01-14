Danone Aktie
Marktkap. 48,73 Mrd. EURKGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
Danone Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Danone auf "Buy" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Analyst David Hayes beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit den Geburtenzahlen in China und Danones Babynahrung. Laut aktuellen Daten des chinesischen Statistikamtes liegt die Zahl der Geburten im Jahr 2025 bei 7,9 Millionen, während er bisher mit 8,8 Millionen Geburten gerechnet habe. Daraus resultierend könnte seine Annahme für das organische Umsatzwachstum in der Region etwas konservativer werden. Auf Konzernebene beziffert er eine mögliche Kappung der Wachstumsprognose auf 0,2 Prozent./ck/rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 03:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 03:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Danone Buy
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
86,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
74,08 €
|Abst. Kursziel*:
16,09%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
74,08 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,09%
|
Analyst Name:
David Hayes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
83,06 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Danone S.A.
|14:21
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:51
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Danone Buy
|UBS AG
|15.01.26
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
