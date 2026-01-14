DAX 25.014 -1,1%ESt50 5.944 -1,4%MSCI World 4.510 -0,1%Top 10 Crypto 12,49 -0,4%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 79.847 -1,0%Euro 1,1635 +0,4%Öl 63,76 -0,7%Gold 4.668 +1,6%
Danone Aktie

74,08 EUR -1,36 EUR -1,80 %
STU
68,69 CHF -1,66 CHF -2,36 %
BRX
Marktkap. 48,73 Mrd. EUR

KGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN 851194

ISIN FR0000120644

Symbol GPDNF

Jefferies & Company Inc.
Danone Buy

Danone Buy

14:21 Uhr
Danone Buy
Danone S.A.
74,08 EUR -1,36 EUR -1,80%
Analyst David Hayes beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit den Geburtenzahlen in China und Danones Babynahrung. Laut aktuellen Daten des chinesischen Statistikamtes liegt die Zahl der Geburten im Jahr 2025 bei 7,9 Millionen, während er bisher mit 8,8 Millionen Geburten gerechnet habe. Daraus resultierend könnte seine Annahme für das organische Umsatzwachstum in der Region etwas konservativer werden. Auf Konzernebene beziffert er eine mögliche Kappung der Wachstumsprognose auf 0,2 Prozent.

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 03:02

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 03:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

