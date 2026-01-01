DAX24.419 -1,2%Est505.840 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,75 +0,4%Nas22.954 -2,4%Bitcoin75.629 +0,4%Euro1,1731 ±0,0%Öl65,08 +1,7%Gold4.866 +2,2%
Kreml erwartet Treffen mit US-Gesandtem am Donnerstag

21.01.26 13:08 Uhr

MOSKAU (dpa-AFX) - Moskau rechnet nach Kremlangaben mit einem Treffen zwischen dem russischen Staatschef Wladimir Putin und dem US-Sondergesandten Steve Witkoff. Am Donnerstag werde ein solcher Kontakt erwartet, er stehe in Putins Kalender, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge.

Der US-Sondergesandte Steve Witkoff sagte US-Medien, dass er Putin treffen will. Auch der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, solle dabei sein, sagte Witkoff demnach. Die russische Seite habe um ein Treffen gebeten. "Ich denke, das ist ein wichtiges Signal ihrerseits", sagte er weiter. Witkoff und Kushner waren zuletzt im Dezember in Moskau gewesen.

Zuvor war bekanntgeworden, dass Vertreter Russlands und der USA am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos über bilaterale Beziehungen und eine Friedensregelung für die Ukraine gesprochen haben. An dem Treffen am Dienstagabend nahmen nach Moskauer Medienberichten Witkoff, Kushner und der russische Unterhändler Kirill Dmitrijew teil.

Ergebnisse wurden nicht mitgeteilt. Witkoff äußerte sich nicht über seine sonst üblichen Kanäle. Vor einer Kamera der russischen Zeitung "Iswestija" sprach er von einem "sehr positiven Treffen".

Bisher vor allem Gespräche mit der ukrainischen Seite

Trump will den seit fast vier Jahren andauernden Krieg in der Ukraine beenden. Seine Unterhändler haben bislang vor allem mit der ukrainischen Seite gesprochen. Die europäischen Staaten waren an einigen Gesprächsrunden beteiligt. Die russische Führung nimmt nicht direkt teil, ist aber durch den Draht zu Witkoff und Kushner eingebunden./ngu/DP/mis