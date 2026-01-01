DAX24.419 -1,2%Est505.840 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,75 +0,4%Nas22.954 -2,4%Bitcoin75.629 +0,4%Euro1,1731 ±0,0%Öl65,08 +1,7%Gold4.866 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Netflix 552484 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump-Rede in Davos im Blick: DAX in Rot -- Netflix-Bilanz mit Gewinn- und Umsatzsprung -- Kraft Heinz, TRATON, Amazon, Rheinmetall, Bitcoin, NVIDIA, Novo Nordisk, RENK im Fokus
Top News
Drägerwerk profitiert vom Investitionsstau in Krankenhäusern Drägerwerk profitiert vom Investitionsstau in Krankenhäusern
Travelers-Aktie dennoch leichter: Gewinnsprung 2025 Travelers-Aktie dennoch leichter: Gewinnsprung 2025
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Alle Infos zum neuen Login auf finanzen.net

DAVOS: Trump in Davos gelandet

21.01.26 14:14 Uhr

DAVOS (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump ist in Davos angekommen. Rund 40 Minuten nach dem Start in Zürich landete er mit einem Helikopter in dem Schweizer Alpenort, wie mitreisende Journalisten berichteten.

Wer­bung

Am Nachmittag will Trump eine Rede beim Weltwirtschaftsforum (WEF) halten - angesetzt ist diese für 14.30 Uhr. Am Rande der Veranstaltung will er sich mit Staats- und Regierungschefs sowie Managern treffen. Dabei peilt Trump etwa fünf Treffen mit europäischen Staats- und Regierungschefs an, wie mitreisende Journalisten unter Berufung auf einen US-Regierungsbeamten berichteten./ngu/DP/jha