SLI-Handel aktuell: SLI verbucht zum Start des Freitagshandels Abschläge

SLI-Kursverlauf

Der SLI bewegt sich am Freitag nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 09:11 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,44 Prozent tiefer bei 2.138,46 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,503 Prozent auf 2.137,17 Punkte an der Kurstafel, nach 2.147,97 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2.135,85 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2.139,47 Einheiten.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der SLI bereits um 0,980 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 06.01.2026, stand der SLI bei 2.162,47 Punkten. Der SLI lag noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, bei 2.010,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.02.2025, lag der SLI-Kurs bei 2.078,74 Punkten.

Der Index sank seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,582 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2.185,70 Punkten. 2.099,01 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Straumann (+ 1,67 Prozent auf 99,62 CHF), Nestlé (+ 0,88 Prozent auf 79,12 CHF), Holcim (+ 0,62 Prozent auf 74,74 CHF), Sandoz (+ 0,43 Prozent auf 61,34 CHF) und Givaudan (+ 0,29 Prozent auf 3.092,00 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Alcon (-2,35 Prozent auf 59,90 CHF), Temenos (-1,95 Prozent auf 65,35 CHF), VAT (-1,84 Prozent auf 475,10 CHF), Partners Group (-1,72 Prozent auf 950,00 CHF) und Sonova (-1,48 Prozent auf 205,70 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 487.392 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 311,321 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,15 erwartet. Die Swiss Re-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,50 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net