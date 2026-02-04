DAX24.481 ±-0,0%Est505.924 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3800 +0,6%Nas22.541 -1,6%Bitcoin54.991 +3,0%Euro1,1788 ±0,0%Öl68,28 +1,4%Gold4.874 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F DroneShield A2DMAA PayPal A14R7U Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 BASF BASF11 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot -- Amazon steigert Gewinn und Umsatz - deutlich höhere Investitionen -- Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
Top News
Bayer-Aktie zieht an: Asundexian senkt Schlaganfall-Risiko merklich Bayer-Aktie zieht an: Asundexian senkt Schlaganfall-Risiko merklich
Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren! Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
SLI-Kursverlauf

SLI-Handel aktuell: SLI verbucht zum Start des Freitagshandels Abschläge

06.02.26 09:27 Uhr
SLI-Handel aktuell: SLI verbucht zum Start des Freitagshandels Abschläge | finanzen.net

Der SLI bewegt sich am Freitag nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adecco SA
23,00 CHF -0,02 CHF -0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Alcon AG
60,06 CHF -1,28 CHF -2,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Givaudan AG
3.092,00 CHF 9,00 CHF 0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Holcim AG
74,96 CHF 0,68 CHF 0,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nestlé SA (Nestle)
78,74 CHF 0,31 CHF 0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Partners Group AG
951,40 CHF -15,20 CHF -1,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche AG (Genussschein)
354,60 CHF -4,10 CHF -1,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sonova AG
205,50 CHF -3,30 CHF -1,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Straumann Holding AG
100,85 CHF 2,87 CHF 2,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
127,45 CHF -0,15 CHF -0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Temenos AG
64,55 CHF -2,10 CHF -3,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBS
33,60 CHF -0,40 CHF -1,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
VAT
475,30 CHF -8,70 CHF -1,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SLI
2.138,1 PKT -9,9 PKT -0,46%
Charts|News|Analysen

Um 09:11 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,44 Prozent tiefer bei 2.138,46 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,503 Prozent auf 2.137,17 Punkte an der Kurstafel, nach 2.147,97 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2.135,85 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2.139,47 Einheiten.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der SLI bereits um 0,980 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 06.01.2026, stand der SLI bei 2.162,47 Punkten. Der SLI lag noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, bei 2.010,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.02.2025, lag der SLI-Kurs bei 2.078,74 Punkten.

Der Index sank seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,582 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2.185,70 Punkten. 2.099,01 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Straumann (+ 1,67 Prozent auf 99,62 CHF), Nestlé (+ 0,88 Prozent auf 79,12 CHF), Holcim (+ 0,62 Prozent auf 74,74 CHF), Sandoz (+ 0,43 Prozent auf 61,34 CHF) und Givaudan (+ 0,29 Prozent auf 3.092,00 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Alcon (-2,35 Prozent auf 59,90 CHF), Temenos (-1,95 Prozent auf 65,35 CHF), VAT (-1,84 Prozent auf 475,10 CHF), Partners Group (-1,72 Prozent auf 950,00 CHF) und Sonova (-1,48 Prozent auf 205,70 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 487.392 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 311,321 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,15 erwartet. Die Swiss Re-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,50 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Adecco SA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Adecco SA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
08:06Nestlé NeutralUBS AG
23.01.2026Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
23.01.2026Nestlé Equal WeightBarclays Capital
21.01.2026Nestlé Market-PerformBernstein Research
21.01.2026Nestlé NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
19.01.2026Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.11.2025Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.2025Nestlé KaufenDZ BANK
02.09.2025Nestlé AddBaader Bank
08.08.2025Nestlé AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
08:06Nestlé NeutralUBS AG
23.01.2026Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
23.01.2026Nestlé Equal WeightBarclays Capital
21.01.2026Nestlé Market-PerformBernstein Research
21.01.2026Nestlé NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé SA (Nestle) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen