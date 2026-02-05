DAX24.481 ±-0,0%Est505.924 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3800 +0,6%Nas22.541 -1,6%Bitcoin54.991 +3,0%Euro1,1788 ±0,0%Öl68,28 +1,4%Gold4.874 +2,1%
Index-Performance

Verluste in Zürich: SPI zum Handelsstart in der Verlustzone

06.02.26 09:27 Uhr
SPI-Handel aktuell.

SPI-Handel aktuell.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adval Tech AG
31,60 CHF -1,60 CHF -4,82%
Charts|News|Analysen
Ascom
5,05 CHF -0,34 CHF -6,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Curatis AG
15,50 CHF -1,30 CHF -7,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Evolva Holding AG
0,78 CHF 0,00 CHF 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Highlight Event and Entertainment AG
6,30 CHF -0,30 CHF -4,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kudelski S.A. (I)
1,18 CHF 0,00 CHF 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Orell Fuessli AG
125,00 CHF 2,00 CHF 1,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Orior AG
10,86 CHF 0,16 CHF 1,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Private Equity Holding AG
58,50 CHF -2,50 CHF -4,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche Holding AG (Inhaberaktie)
361,20 CHF -5,00 CHF -1,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
StarragTornos Holding
31,60 CHF 0,60 CHF 1,94%
Charts|News|Analysen
Straumann Holding AG
100,70 CHF 2,72 CHF 2,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBS
33,62 CHF -0,38 CHF -1,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vaudoise Versicherungen
750,00 CHF 13,00 CHF 1,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SPI
18.498,9 PKT -84,2 PKT -0,45%
Charts|News|Analysen

Um 09:09 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,39 Prozent tiefer bei 18.510,64 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,462 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,526 Prozent tiefer bei 18.485,32 Punkten, nach 18.583,04 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 18.485,32 Punkte, das Tageshoch hingegen 18.510,64 Zähler.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 1,64 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 06.01.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 18.352,40 Punkten. Der SPI lag noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, bei 16.989,38 Punkten. Der SPI notierte noch vor einem Jahr, am 06.02.2025, bei 16.757,05 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,47 Prozent aufwärts. Bei 18.708,70 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 17.950,56 Zählern.

SPI-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit StarragTornos (+ 1,94 Prozent auf 31,60 CHF), Vaudoise Versicherungen (+ 1,76 Prozent auf 750,00 CHF), Straumann (+ 1,67 Prozent auf 99,62 CHF), Orell Fuessli (+ 1,63 Prozent auf 125,00 CHF) und Orior (+ 1,50 Prozent auf 10,86 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen Curatis (-7,74 Prozent auf 15,50 CHF), Ascom (-6,31 Prozent auf 5,05 CHF), Adval Tech (-4,82 Prozent auf 31,60 CHF), Highlight Event and Entertainment (-4,55 Prozent auf 6,30 CHF) und Private Equity (-4,10 Prozent auf 58,50 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 487.392 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 317,831 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

SPI-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr hat die Evolva-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Kudelski-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 79,95 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net

