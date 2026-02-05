DAX24.544 +0,2%Est505.944 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5400 +2,5%Nas22.541 -1,6%Bitcoin55.791 +4,5%Euro1,1799 +0,1%Öl68,12 +1,2%Gold4.869 +1,9%
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Bayer auf 'Overweight'

06.02.26 09:59 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
45,45 EUR -0,75 EUR -1,62%
Charts|News|Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die detaillierten Oceanic-Stoke-Studiendaten hätten die Wirksamkeit des Wirkstoffs Asundexian bei sekundären Schlaganfällen bestätigt, schrieb Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 18:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 18:52 / GMT

Nachrichten zu Bayer

DatumMeistgelesen
