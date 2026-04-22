Barclays Capital

Alstom Underweight

08:01 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Alstom von 11,50 auf 10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Für die Probleme der Franzosen gebe es keine einfache Lösung, schrieb Vlad Sergievskii am Mittwochnachmittag. Eine Kapitalerhöhung um rund eine Milliarde Euro könnte kurzfristig für Entlastung sorgen, langfristig bräuchte es aber noch höhere Mittel./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 14:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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