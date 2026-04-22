Alstom Aktie
Marktkap. 7,88 Mrd. EURKGV 66,25 Div. Rendite 0,00%
WKN A0F7BK
ISIN FR0010220475
Symbol AOMFF
Alstom Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Alstom von 11,50 auf 10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Für die Probleme der Franzosen gebe es keine einfache Lösung, schrieb Vlad Sergievskii am Mittwochnachmittag. Eine Kapitalerhöhung um rund eine Milliarde Euro könnte kurzfristig für Entlastung sorgen, langfristig bräuchte es aber noch höhere Mittel./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 14:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Alstom Underweight
|Unternehmen:
Alstom S.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
10,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
16,91 €
|Abst. Kursziel*:
-40,86%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
16,81 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-40,49%
|
Analyst Name:
Vlad Sergievskii
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
22,47 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Alstom S.A.
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