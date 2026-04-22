DAX 24.158 -0,2%ESt50 5.885 -0,4%MSCI World 4.624 -0,1%Top 10 Crypto 10,04 +0,1%Nas 24.658 +1,6%Bitcoin 66.711 -0,2%Euro 1,1703 +0,0%Öl 102,8 +1,2%Gold 4.720 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Microsoft 870747 Amazon 906866 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Allianz 840400 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA NEL ASA A0B733 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen im Minus -- Tesla überrascht positiv -- KI-Sorgen belasten IBM - STMicroelectronics, Stabilus, EssilorLuxottica, ASML, AIXTRON & Co. im Fokus
Top News
Texas Instruments-Aktie zieht zweistellig an: Datencenter und KI-Infrastruktur treiben Geschäft an Texas Instruments-Aktie zieht zweistellig an: Datencenter und KI-Infrastruktur treiben Geschäft an
Vossloh-Aktie dennoch im Plus: Sateba-Übernahme sorgt für Verlust Vossloh-Aktie dennoch im Plus: Sateba-Übernahme sorgt für Verlust
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Amazon Aktie

Kaufen
Verkaufen
Amazon Aktien-Sparplan
216,70 EUR -1,40 EUR -0,64 %
STU
253,93 USD +3,99 USD +1,60 %
nachbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,3 Bio. EUR

KGV 32,18 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 906866

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US0231351067

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AMZN

UBS AG

Amazon Buy

09:51 Uhr
Amazon Buy
Aktie in diesem Artikel
Amazon
216,70 EUR -1,40 EUR -0,64%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Amazon von 301 auf 304 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wachstum der Cloud-Sparte Amazon Web Services (AWS) werde sich im weiteren Jahresverlauf wohl beschleunigen, schrieb Stephen Ju am Donnerstag./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 03:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Amazon Buy

Unternehmen:
Amazon		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 304,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 255,36		 Abst. Kursziel*:
19,05%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 253,93		 Abst. Kursziel aktuell:
19,72%
Analyst Name:
Stephen Ju 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 293,17

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Amazon

09:51 Amazon Buy UBS AG
17.04.26 Amazon Overweight Barclays Capital
14.04.26 Amazon Buy Goldman Sachs Group Inc.
10.04.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
25.03.26 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Amazon

finanzen.net Giganten im Überblick Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net Gute Stimmung in New York: Börsianer lassen Dow Jones zum Handelsende steigen
finanzen.net Amazon Aktie News: Amazon präsentiert sich am Mittwochabend fester
finanzen.net NYSE-Handel: Dow Jones am Nachmittag im Plus
finanzen.net Amazon Aktie News: Amazon tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts
TraderFox Das 25-Milliarden-Dollar-Erdbeben: Amazons Anthropic-Deal legt die Karten der KI-Branche neu auf den Tisch!
finanzen.net Aktien im Fokus: OpenAI wendet sich Amazon zu: Partnerschaft mit Microsoft könnte unter Druck geraten
finanzen.net Kein Börsengang für Blue Origin: Warum Bezos einen anderen Weg geht als Musk mit SpaceX
dpa-afx Amazon pumpt weitere Milliarden in ChatGPT-Rivalen Anthropic - Aktie profitiert
Zacks Amazon (AMZN) Beats Stock Market Upswing: What Investors Need to Know
Zacks Amazon (AMZN) Beats Stock Market Upswing: What Investors Need to Know
Benzinga The Nvidia Killer? Inside The $100 Billion Amazon-Anthropic Alliance
Zacks Amazon (AMZN) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
Benzinga Amazon, ServiceNow, Zoom And A Consumer Cyclical Stock: CNBC&#39;s &#39;Final Trades&#39;
Benzinga Apple, Amazon, Others Not Seeking Tariff Refunds To Avoid Offending Trump? The President Says He&#39;ll &#39;Remember&#39; Them
MotleyFool Stock Market Today, April 21: Hims & Hers Health Drops as Amazon Unveils Competing Weight Loss Program
MotleyFool Amazon to Invest $25 Billion in This AI Start-Up
RSS Feed
Amazon zu myNews hinzufügen