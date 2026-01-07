DAX 25.401 +0,0%ESt50 6.020 +0,1%MSCI World 4.526 +0,1%Top 10 Crypto 12,33 +1,3%Nas 23.734 +0,3%Bitcoin 78.847 +0,9%Euro 1,1666 +0,0%Öl 64,93 +1,0%Gold 4.580 -0,4%
Marktkap. 1,28 Mrd. EUR

KGV 7,55 Div. Rendite 0,00%
WKN BEAU1Y

ISIN DE000BEAU1Y4

Symbol DOUDF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Douglas von 18 auf 16 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Martin Comtesse reduzierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Gewinnerwartungen auf Sicht von drei Jahren./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 14:38 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Douglas AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
16,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
11,84 €		 Abst. Kursziel*:
35,14%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
11,66 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,22%
Analyst Name:
Martin Comtesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
14,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Douglas AG

09:01 Douglas Buy Jefferies & Company Inc.
07.01.26 Douglas Buy Deutsche Bank AG
19.12.25 Douglas Neutral UBS AG
14.08.25 Douglas Neutral UBS AG
14.08.25 Douglas Buy Deutsche Bank AG
Nachrichten zu Douglas AG

finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Ende des Mittwochshandels mit Kursplus
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: SDAX mit Kursplus
finanzen.net Freundlicher Handel: Gewinne im SDAX
finanzen.net XETRA-Handel: SDAX beginnt Mittwochssitzung im Plus
finanzen.net Diese Auswirkung hatte ein Eigengeschäft einer Führungskraft auf die Douglas-Aktie
finanzen.net Director schlägt bei Douglas-Aktien zu
EQS Group EQS-DD: Douglas AG: Lobelia Lux S.à r.l., Kauf
finanzen.net Handel in Frankfurt: SDAX schlussendlich in Grün
EQS Group EQS-PVR: Douglas AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Douglas AG: Lobelia Lux S.à r.l., buy
EQS Group EQS-DD: Douglas AG: Lobelia Lux S.à r.l., buy
EQS Group EQS-DD: Douglas AG: Lobelia Lux S.à r.l., buy
EQS Group EQS-DD: Douglas AG: Lobelia Lux S.à r.l., buy
EQS Group EQS-DD: Douglas AG: Lobelia Lux S.à r.l., buy
Zacks Is the Options Market Predicting a Spike in Douglas Emmett Stock?
EQS Group EQS-News: DOUGLAS Group achieves solid sales growth and doubles net income in volatile financial year 2024/25
