NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Douglas von 18 auf 16 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Martin Comtesse reduzierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Gewinnerwartungen auf Sicht von drei Jahren./mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 14:38 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Douglas Buy
|Unternehmen:
Douglas AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
16,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
11,84 €
|Abst. Kursziel*:
35,14%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
11,66 €
|Abst. Kursziel aktuell:
37,22%
|
Analyst Name:
Martin Comtesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
14,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
