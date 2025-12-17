Speicherchiphersteller Micron mit rosigem Ausblick - Aktie zieht an

17.12.25 22:46 Uhr

Wer­bung

BOISE (dpa-AFX) - Der US-Speicherchipspezialist Micron (Micron Technology) Technology hat mit einem optimistischen Ausblick auf das laufende Quartal überrascht. Der Konzern erwartet im Quartal bis Ende Februar einen Umsatz zwischen 18,3 und 19,1 Milliarden US-Dollar, wie er am Mittwochabend in Boise (Idaho) mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 14,4 Milliarden Dollar gerechnet. Auch im Rest des Geschäftsjahres soll es laut dem Management mit Schwung weitergehen. Micron verwies auf die Bedürfnisse der Kunden beim laufenden Ausbau von KI-Rechenzentren. Micron bietet vor allem Arbeitsspeicher- und Festspeicherchips an. Die Aktie zog nachbörslich um zuletzt noch 3,4 Prozent an, nachdem KI-Bewertungsskepsis im regulären Handel viele Tech-Werte belastet hatte./menmis

In eigener Sache

Übrigens: Micron Technology und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!