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Symbol DEUZF

Warburg Research

DEUTZ Buy

13:21 Uhr
DEUTZ Buy
Aktie in diesem Artikel
DEUTZ AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutz auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,90 Euro belassen. Stefan Augustin geht in einer am Mittwoch vorliegenden Studie davon aus, dass die Zahlen des Motorenbauers für das erste Quartal seine Anlageempfehlung bestätigen werden./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DEUTZ AG

Zusammenfassung: DEUTZ Buy

Unternehmen:
DEUTZ AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
12,90 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
10,11 €		 Abst. Kursziel*:
27,60%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
10,13 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,34%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,95 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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