JP Morgan Chase & Co.

BNP Paribas Overweight

13:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 102 Euro auf "Overweight" belassen. Die Erträge der Franzosen im vierten Quartal seien höher gewesen als gedacht, schrieb Delphine Lee am Donnerstag. Sie hob zudem das nach oben präzisierte Ziel für die Eigenkapitalrendite (RoTE) 2028 hervor./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:01 / GMT

