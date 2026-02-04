BNP Paribas Aktie
Marktkap. 101,54 Mrd. EURKGV 6,19 Div. Rendite 8,09%
WKN 887771
ISIN FR0000131104
Symbol BNPQF
BNP Paribas Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 102 Euro auf "Overweight" belassen. Die Erträge der Franzosen im vierten Quartal seien höher gewesen als gedacht, schrieb Delphine Lee am Donnerstag. Sie hob zudem das nach oben präzisierte Ziel für die Eigenkapitalrendite (RoTE) 2028 hervor./rob/ag/bek
Zusammenfassung: BNP Paribas Overweight
|Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
102,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
94,18 €
|Abst. Kursziel*:
8,30%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
91,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,41%
|
Analyst Name:
Delphine Lee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
94,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
