Trump-Rede in Davos: DAX reduziert Verluste -- US-Börsen in Grün -- Netflix-Bilanz mit Gewinn- und Umsatzsprung -- BioNTech, Kraft Heinz, Amazon, Rheinmetall, NVIDIA, Novo Nordisk, RENK im Fokus
Ausblick: Procter & Gamble stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
easyJet Aktie

5,60 EUR +0,21 EUR +3,97 %
STU
5,14 CHF +0,11 CHF +2,25 %
BRX
Marktkap. 4,17 Mrd. EUR

KGV 7,05 Div. Rendite 2,84%
WKN A1JTC1

ISIN GB00B7KR2P84

Symbol EJTTF

JP Morgan Chase & Co.

08:01 Uhr
easyJet plc
5,60 EUR 0,21 EUR 3,97%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 400 Pence auf "Underweight" belassen. Analyst Harry Gowers veröffentlichte am Mittwoch den wöchentlichen Preismonitor für Europas Billigflieger. Die Preise hätten im Dezember insgesamt leicht angezogen, dank der Steigerung bei EasyJet und WizzAir. Ryanair habe sich im Dezember ebenso stabil verbessert wie im November./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 21:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com

Unternehmen:
easyJet plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
4,00 £
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
5,41 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Harry Gowers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,83 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu easyJet plc

08:01 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
20.01.26 easyJet Outperform Bernstein Research
15.01.26 easyJet Sell Deutsche Bank AG
14.01.26 easyJet Overweight Barclays Capital
06.01.26 easyJet Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu easyJet plc

finanzen.net easyJet Aktie News: easyJet am Mittag höher
finanzen.net FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 zum Start auf grünem Terrain
finanzen.net easyJet Aktie News: Anleger greifen bei easyJet am Mittwochvormittag zu
finanzen.net easyJet Aktie News: easyJet am Dienstagnachmittag im Minus
finanzen.net FTSE 100-Wert easyJet-Aktie: So viel Verlust hätte ein easyJet-Investment von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net Verluste in London: FTSE 100 notiert zum Start im Minus
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Easyjet auf 'Sell' - Ziel 465 Pence
dpa-afx Aktien von Air France-KLM, Lufthansa & Co.: Airlines unter Verkaufsdruck - IAG trotzdem positiv
Globes easyJet to resume Israel flights in March
Financial Times Stockpickers: Halma, easyJet, Renew Holdings
Financial Times Airlines and regulator warn over rising Heathrow costs after runway approval
Financial Times EasyJet boosted by package holiday surge
RTE.ie EasyJet exceeds its annual profit expectations
BBC Named on a napkin: EasyJet celebrates 30 years
BBC Named on a napkin: EasyJet celebrates 30 years
BBC EasyJet pilot suspended after 'drunk and naked' incident
