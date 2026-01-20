easyJet Aktie
Marktkap. 4,17 Mrd. EURKGV 7,05 Div. Rendite 2,84%
WKN A1JTC1
ISIN GB00B7KR2P84
Symbol EJTTF
easyJet Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 400 Pence auf "Underweight" belassen. Analyst Harry Gowers veröffentlichte am Mittwoch den wöchentlichen Preismonitor für Europas Billigflieger. Die Preise hätten im Dezember insgesamt leicht angezogen, dank der Steigerung bei EasyJet und WizzAir. Ryanair habe sich im Dezember ebenso stabil verbessert wie im November./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 21:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com
Zusammenfassung: easyJet Underweight
|Unternehmen:
easyJet plc
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
4,00 £
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
5,41 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Harry Gowers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
5,83 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu easyJet plc
|08:01
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|15.01.26
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|15.01.26
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|20.01.26
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|11.12.25
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|10.12.25
|easyJet Buy
|UBS AG
|08:01
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|05.01.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.04.23
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|easyJet Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.11.25
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|25.11.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|25.11.25
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.