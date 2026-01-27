JP Morgan Chase & Co.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Easyjet nach Zahlen mit einem Kursziel von 400 Pence auf "Underweight" belassen. Das Wintergeschäft der Briten sei etwas schlechter als gedacht verlaufen, schrieb Harry Gowers am Donnerstag. An den Jahreszielen 2025/26 habe sich jedoch nichts geändert./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:45 / GMT

