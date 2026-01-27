DAX 24.619 -0,8%ESt50 5.963 +0,5%MSCI World 4.559 +0,1%Top 10 Crypto 11,38 -2,3%Nas 23.857 +0,2%Bitcoin 73.592 -1,2%Euro 1,1951 -0,1%Öl 69,95 +1,8%Gold 5.531 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Bayer BAY001 ASML NV A1J4U4 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Novo Nordisk A3EU6F OHB 593612
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Fed-Entscheid: DAX leichter -- SAP steigert Gewinn -- Deutsche Bank erfüllt Ziele für 2025 -- Tesla erstmals Jahr mit Umsatzrückgang -- DroneShield, Meta, IBM, Microsoft im Fokus
Top News
Deutsche Bank AG beurteilt Siemens Energy-Aktie mit Buy Deutsche Bank AG beurteilt Siemens Energy-Aktie mit Buy
Daimler Truck-Aktie-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet mit Buy Daimler Truck-Aktie-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet mit Buy
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

easyJet Aktie

Kaufen
Verkaufen
easyJet Aktien-Sparplan
5,45 EUR -0,08 EUR -1,41 %
STU
4,96 CHF -0,03 CHF -0,68 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 4,08 Mrd. EUR

KGV 7,05 Div. Rendite 2,84%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1JTC1

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00B7KR2P84

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol EJTTF

JP Morgan Chase & Co.

easyJet Underweight

12:41 Uhr
easyJet Underweight
Aktie in diesem Artikel
easyJet plc
5,45 EUR -0,08 EUR -1,41%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Easyjet nach Zahlen mit einem Kursziel von 400 Pence auf "Underweight" belassen. Das Wintergeschäft der Briten sei etwas schlechter als gedacht verlaufen, schrieb Harry Gowers am Donnerstag. An den Jahreszielen 2025/26 habe sich jedoch nichts geändert./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: easyJet Underweight

Unternehmen:
easyJet plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
4,00 £
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
5,57 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Harry Gowers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,83 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu easyJet plc

12:41 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.01.26 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
20.01.26 easyJet Outperform Bernstein Research
15.01.26 easyJet Sell Deutsche Bank AG
14.01.26 easyJet Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu easyJet plc

dpa-afx Kapazität ausgebaut easyJet-Aktie im Plus: Mehr Passagiere und bestätigte Prognose easyJet-Aktie im Plus: Mehr Passagiere und bestätigte Prognose
finanzen.net easyJet Aktie News: easyJet präsentiert sich am Vormittag fester
finanzen.net easyJet Aktie News: easyJet am Dienstagnachmittag im Minusbereich
finanzen.net easyJet Aktie News: easyJet am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen
finanzen.net FTSE 100-Papier easyJet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem easyJet-Investment von vor 3 Jahren verloren
finanzen.net Zuversicht in London: FTSE 100 zum Start des Dienstagshandels auf grünem Terrain
finanzen.net Gewinne in London: So steht der FTSE 100 am Freitagmittag
finanzen.net Gewinne in London: FTSE 100 nachmittags freundlich
finanzen.net Freundlicher Handel: FTSE 100 notiert im Plus
Financial Times EasyJet boosted by record summer bookings while losses surge on new route costs
BBC EasyJet warned over 'misleading' £5.99 cabin bag fee
Globes easyJet to resume Israel flights in March
Financial Times Stockpickers: Halma, easyJet, Renew Holdings
Financial Times Airlines and regulator warn over rising Heathrow costs after runway approval
Financial Times EasyJet boosted by package holiday surge
RTE.ie EasyJet exceeds its annual profit expectations
BBC Named on a napkin: EasyJet celebrates 30 years
RSS Feed
easyJet plc zu myNews hinzufügen