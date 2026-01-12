DAX 25.382 -0,1%ESt50 6.024 +0,1%MSCI World 4.528 +0,1%Top 10 Crypto 12,35 +1,5%Nas 23.734 +0,3%Bitcoin 79.233 +1,4%Euro 1,1670 +0,0%Öl 64,81 +0,8%Gold 4.590 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Infineon 623100 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich uneins - Nikkei knackt Rekord -- EZB-Ausblick: Zinserhöhung unwahrscheinlich -- Rüstungsaktien, Zalando, Munich Re, DroneShield, Nordex im Fokus
Top News
Analyse: Bernstein Research vergibt Market-Perform an Continental-Aktie Analyse: Bernstein Research vergibt Market-Perform an Continental-Aktie
Um 18 Uhr live mit Ingmar Königshofen: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter! Um 18 Uhr live mit Ingmar Königshofen: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Sixt Aktie

Kaufen
Verkaufen
Sixt Aktien-Sparplan
72,05 EUR -0,80 EUR -1,10 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,14 Mrd. EUR

KGV 15,13 Div. Rendite 3,44%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 723132

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007231326

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SIXGF

Jefferies & Company Inc.

Sixt SE St Buy

10:16 Uhr
Sixt SE St Buy
Aktie in diesem Artikel
Sixt SE St.
72,05 EUR -0,80 EUR -1,10%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Sixt-Stammaktie auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Trotz des zuletzt starken Laufs des Aktienmarktes insgesamt gebe es weiterhin attraktiv bewertete Einzelaktien, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu Europas mittelgroßen Konzernen. Eine lockere Geldpolitik und die Konjunkturmilliarden der deutschen Regierung verbesserten die Finanzierungsbedingungen sowie die heimische Nachfrage, wovon vor allem mittelgroße Unternehmen profitieren sollten./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 14:38 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sixt Buy

Unternehmen:
Sixt SE St.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
72,15 €		 Abst. Kursziel*:
38,60%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
72,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
38,79%
Analyst Name:
Martin Comtesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
102,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sixt SE St.

03.12.25 Sixt Buy Warburg Research
20.11.25 Sixt Kaufen DZ BANK
14.11.25 Sixt Buy Jefferies & Company Inc.
14.11.25 Sixt Buy Deutsche Bank AG
14.11.25 Sixt Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Sixt SE St.

BNP Paribas Kratos Defense, Sixt, Münchener Rück, Hapag Lloyd, Dell - Charttechnik mit Harald Weygand
finanzen.net Freundlicher Handel: SDAX liegt zum Handelsstart im Plus
finanzen.net Die Expertenmeinungen zur Sixt SE St-Aktie im November 2025
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Ende des Mittwochshandels in der Gewinnzone
finanzen.net Sixt SE St stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsende im Plus
dpa-afx Sixt-Aktie tiefer: Gewinn vor Steuern legt zu - Umsatzprognose gedämpft
dpa-afx ROUNDUP: Autovermieter Sixt legt im Sommer zu - Aktie gibt nach
EQS Group EQS-News: Record revenue and more than 23% profit increase in the first nine months – guidance confirmed
EQS Group EQS-News: Growth financing: SIXT SE expands syndicated loan to EUR 1.55 billion and extends maturity until at least 2030
EQS Group EQS-News: SIXT increases earnings by 71% – record revenue in the second quarter – full-year guidance confirmed
EQS Group EQS-AFR: Sixt SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: SIXT exceeds the four-billion-euro revenue mark for the first time: third record year in a row
EQS Group EQS-PVR: Sixt SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Growth financing: SIXT successfully places EUR 500 million bond at top conditions
EQS Group EQS-AFR: Sixt SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
RSS Feed
Sixt SE St. zu myNews hinzufügen