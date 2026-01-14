DAX 25.297 -0,2%ESt50 6.029 -0,2%MSCI World 4.522 +0,1%Top 10 Crypto 12,73 -2,3%Nas 23.557 +0,1%Bitcoin 82.034 -0,4%Euro 1,1592 -0,1%Öl 64,57 +1,1%Gold 4.587 -0,6%
ASML-Aktie legt zu: Analyst bekräftigt "Outperform" - Höhere Nachfrage nach Lithographiesystemen erwartet ASML-Aktie legt zu: Analyst bekräftigt "Outperform" - Höhere Nachfrage nach Lithographiesystemen erwartet
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Sixt Aktie

Marktkap. 2,99 Mrd. EUR

KGV 15,13 Div. Rendite 3,44%
WKN 723132

ISIN DE0007231326

Symbol SIXGF

Jefferies & Company Inc.

Sixt SE St Buy

19:11 Uhr
Sixt SE St Buy
Sixt SE St.
67,90 EUR -0,90 EUR -1,31%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sixt von 100 auf 95 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal dürfte Rekorde liefern, schrieb Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Höhere Kosten, Wechselkurseffekte und das schwächelnde US-Geschäft seien aber Belastungen für den Autovermieter. Der Fokus liege auf dem Ausblick, der in Sachen Profitabilität enttäuschen könnte./rob/niw/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 12:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 12:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

