Sixt Aktie
Marktkap. 2,99 Mrd. EURKGV 15,13 Div. Rendite 3,44%
WKN 723132
ISIN DE0007231326
Symbol SIXGF
Sixt SE St Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sixt von 100 auf 95 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal dürfte Rekorde liefern, schrieb Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Höhere Kosten, Wechselkurseffekte und das schwächelnde US-Geschäft seien aber Belastungen für den Autovermieter. Der Fokus liege auf dem Ausblick, der in Sachen Profitabilität enttäuschen könnte./rob/niw/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 12:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 12:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sixt Buy
|Unternehmen:
Sixt SE St.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
95,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
68,10 €
|Abst. Kursziel*:
39,50%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
67,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
39,91%
|
Analyst Name:
Constantin Hesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
99,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
|13:11
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|11:51
|Sixt Buy
|Warburg Research
|13.01.26
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Sixt Buy
|Warburg Research
|20.11.25
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
