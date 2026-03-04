DAX 24.167 -0,2%ESt50 5.855 -0,3%MSCI World 4.488 +0,0%Top 10 Crypto 9,5995 +4,7%Nas 22.807 +1,3%Bitcoin 62.428 +0,0%Euro 1,1608 -0,2%Öl 82,99 +0,5%Gold 5.121 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX volatil -- Lufthansa-Aktie scheitert an DAX-Rückkehr -- PUMA, Trade Desk, Broadcom, Siemens Energy, RENK, NVIDIA, Bayer, DroneShield, Dürr im Fokus
Top News
Broadcom-Aktie überzeugt mit Ausblick: Gewinn springt kräftig hoch - Erwartungen übertroffen Broadcom-Aktie überzeugt mit Ausblick: Gewinn springt kräftig hoch - Erwartungen übertroffen
Bei NVIDIA-Aktie zugekauft: Diese Aktien hatte Fisher Asset Management im vierten Quartal 2025 im Depot Bei NVIDIA-Aktie zugekauft: Diese Aktien hatte Fisher Asset Management im vierten Quartal 2025 im Depot
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Sixt Aktie

Kaufen
Verkaufen
Sixt Aktien-Sparplan
66,80 EUR +1,60 EUR +2,45 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,91 Mrd. EUR

KGV 11,63
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 723132

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007231326

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SIXGF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Sixt SE St Hold

14:06 Uhr
Sixt SE St Hold
Aktie in diesem Artikel
Sixt SE St.
66,80 EUR 1,60 EUR 2,45%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sixt mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Hold" belassen. Eine stabile Vorsteuermarge sei für die Münchener wohl das realistischste Szenario für 2026, schrieb Yasmin Steilen am Mittwochabend. Die positive Kursreaktion hält sie angesichts des vorsichtigen Tenors der Telefonkonferenz für übertrieben./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 18:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sixt Hold

Unternehmen:
Sixt SE St.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
83,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
66,95 €		 Abst. Kursziel*:
23,97%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
66,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,25%
Analyst Name:
Yasmin Steilen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
96,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sixt SE St.

14:06 Sixt Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14:01 Sixt Buy Deutsche Bank AG
04.03.26 Sixt Kaufen DZ BANK
04.03.26 Sixt Buy UBS AG
19.02.26 Sixt Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Sixt SE St.

TraderFox Stocks in Action Stocks in Action: Schneider Electric, Sixt, Traton, Redcare Pharmaceuticals und Adidas. Stocks in Action: Schneider Electric, Sixt, Traton, Redcare Pharmaceuticals und Adidas.
finanzen.net Freundlicher Handel: SDAX-Anleger greifen am Mittwochnachmittag zu
dpa-afx Sixt-Aktie profitiert: Gewinn gesteigert und weiteres Wachstum angepeilt - Mehr Dividende
StockXperts Sixt: Zahlen top - Kurs vor dem Comeback?
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: SDAX mittags mit grünem Vorzeichen
dpa-afx ROUNDUP: Sixt steigert Gewinn und will weiter wachsen - Aktie legt zu
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart stärker
EQS Group EQS-News: SIXT erzielt Rekordjahr 2025: Umsatz währungsbereinigt um rund 9 % auf 4,3 Mrd. Euro gesteigert – Gewinn legt um fast 20 % zu
finanzen.net Wie Experten die Sixt SE St-Aktie im Februar einstuften
EQS Group EQS-News: SIXT achieves record year 2025: Currency adjusted revenue increased by around 9% to EUR 4.3 billion – profit rises by almost 20%
EQS Group EQS-AFR: Sixt SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Record revenue and more than 23% profit increase in the first nine months – guidance confirmed
EQS Group EQS-News: Growth financing: SIXT SE expands syndicated loan to EUR 1.55 billion and extends maturity until at least 2030
EQS Group EQS-News: SIXT increases earnings by 71% – record revenue in the second quarter – full-year guidance confirmed
EQS Group EQS-AFR: Sixt SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
RSS Feed
Sixt SE St. zu myNews hinzufügen