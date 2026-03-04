Sixt Aktie
Marktkap. 2,91 Mrd. EURKGV 11,63
WKN 723132
ISIN DE0007231326
Symbol SIXGF
Sixt SE St Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sixt mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Hold" belassen. Eine stabile Vorsteuermarge sei für die Münchener wohl das realistischste Szenario für 2026, schrieb Yasmin Steilen am Mittwochabend. Die positive Kursreaktion hält sie angesichts des vorsichtigen Tenors der Telefonkonferenz für übertrieben./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 18:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusammenfassung: Sixt Hold
|Unternehmen:
Sixt SE St.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
83,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
66,95 €
|Abst. Kursziel*:
23,97%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
66,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,25%
|
Analyst Name:
Yasmin Steilen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
96,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
