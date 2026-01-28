DAX 24.559 -1,1%ESt50 5.955 +0,4%MSCI World 4.558 +0,1%Top 10 Crypto 11,38 -2,2%Nas 23.857 +0,2%Bitcoin 73.465 -1,3%Euro 1,1949 -0,1%Öl 69,70 +1,4%Gold 5.506 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Bayer BAY001 ASML NV A1J4U4 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX OHB 593612
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Fed-Entscheid: DAX leichter -- SAP steigert Gewinn -- Deutsche Bank erfüllt Ziele für 2025 -- Tesla erstmals Jahr mit Umsatzrückgang -- DroneShield, Meta, IBM, Microsoft im Fokus
Top News
SAP-Aktie unter Druck: Enttäuschende Cloud-Zahlen belasten den Kurs SAP-Aktie unter Druck: Enttäuschende Cloud-Zahlen belasten den Kurs
Bilanzen machen Kurse: DAX notiert auf rotem Terrain - Schwergewicht SAP belastet Bilanzen machen Kurse: DAX notiert auf rotem Terrain - Schwergewicht SAP belastet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
73,06 EUR +6,50 EUR +9,77 %
STU
67,14 CHF +5,94 CHF +9,71 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 121,93 Mrd. EUR

KGV 26,21 Div. Rendite 1,83%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 919730

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0012221716

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ABLZF

Jefferies & Company Inc.

ABB (Asea Brown Boveri) Hold

10:36 Uhr
ABB (Asea Brown Boveri) Hold
Aktie in diesem Artikel
ABB (Asea Brown Boveri)
73,06 EUR 6,50 EUR 9,77%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat ABB nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 57 Franken belassen. Die Auftragsentwicklung des Technologieunternehmens sei besser als erwartet, lobte Rizk Maidi am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Auch das bereinigte Ergebnis (Ebita) überrasche positiv, und das angekündigte Aktienrückkaufprogramm falle umfangreicher als das im vergangenen Jahr./rob/gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ABB

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Hold

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
57,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
66,76 CHF		 Abst. Kursziel*:
-14,62%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
67,14 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-15,10%
Analyst Name:
Rizk Maidi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

10:36 ABB (Asea Brown Boveri) Hold Jefferies & Company Inc.
20.01.26 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral UBS AG
15.01.26 ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform Bernstein Research
14.01.26 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.01.26 ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

dpa-afx Profitabilität gesteigert ABB-Aktie stärker: Starkes Schlussquartal - Auftragseingang stimmt positiv ABB-Aktie stärker: Starkes Schlussquartal - Auftragseingang stimmt positiv
dpa-afx ROUNDUP: ABB glänzt mit starkem Schlussquartal und Auftragsplus - Rekordhoch
finanzen.net Börsianer in Zürich warten auf Impulse: SMI beginnt den Handel wenig bewegt
finanzen.net Schwacher Handel in Zürich: SLI zum Start in Rot
finanzen.net Gute Stimmung in Zürich: Zum Handelsstart Pluszeichen im SPI
finanzen.net Freundlicher Handel: Börsianer lassen STOXX 50 zum Start steigen
EQS Group ABB schliesst Aktienrückkaufprogramm 2025 ab
EQS Group Ergebnis des 4. Quartals 2025
finanzen.net Ausblick: ABB veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
EQS Group ABB completes 2025 share buyback program
EQS Group Q4 2025 results
reNEWS ABB completes Gamesa Electric acquisition
Zacks ABB (ABBNY) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
Zacks Here's What Key Metrics Tell Us About ABB (ABBNY) Q3 Earnings
RTE.ie Robot maker ABB shielded from tariffs in 'robust market'
EQS Group Q3 2025 results
Zacks Is ABB (ABBNY) Stock Outpacing Its Industrial Products Peers This Year?
RSS Feed
ABB (Asea Brown Boveri) zu myNews hinzufügen