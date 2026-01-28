ABB (Asea Brown Boveri) Aktie
Marktkap. 121,93 Mrd. EURKGV 26,21 Div. Rendite 1,83%
WKN 919730
ISIN CH0012221716
Symbol ABLZF
ABB (Asea Brown Boveri) Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat ABB nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 57 Franken belassen. Die Auftragsentwicklung des Technologieunternehmens sei besser als erwartet, lobte Rizk Maidi am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Auch das bereinigte Ergebnis (Ebita) überrasche positiv, und das angekündigte Aktienrückkaufprogramm falle umfangreicher als das im vergangenen Jahr./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ABB
Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
57,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
66,76 CHF
|Abst. Kursziel*:
-14,62%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
67,14 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-15,10%
|
Analyst Name:
Rizk Maidi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
55,00 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|10:36
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|UBS AG
|15.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB (Asea Brown Boveri) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Underperform
|Bernstein Research
|28.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Underperform
|Bernstein Research
|17.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
