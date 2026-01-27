DAX24.655 -0,7%Est505.959 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,39 -2,2%Nas23.857 +0,2%Bitcoin73.425 -1,4%Euro1,1972 +0,1%Öl69,85 +1,6%Gold5.505 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y ASML NV A1J4U4 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T OHB 593612 Novo Nordisk A3EU6F CSG Group A420X0
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Fed-Entscheid: DAX leichter -- Asien in Grün -- SAP steigert Gewinn -- Deutsche Bank erfüllt Ziele für 2025 -- Tesla erstmals Jahr mit Umsatzrückgang -- Meta, IBM, Microsoft im Fokus
Top News
Overweight-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Deutsche Bank-Aktie Overweight-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Deutsche Bank-Aktie
Warburg Research beurteilt Deutsche Bank-Aktie mit Hold Warburg Research beurteilt Deutsche Bank-Aktie mit Hold
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Profitabilität gesteigert

ABB-Aktie stärker: Starkes Schlussquartal - Auftragseingang stimmt positiv

29.01.26 09:28 Uhr
ABB-Aktie stärker: Unternehmen profitiert von starkem Auftragseingang | finanzen.net

Das Technologieunternehmen ABB ist im Schlussquartal 2025 deutlich gewachsen und hat dabei die Profitabilität gesteigert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
66,56 CHF 5,36 CHF 8,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Beim Auftragseingang knackten die Schweizer in dem Jahresviertel erstmals die Marke von 10 Milliarden US-Dollar (8,3 Mrd Euro). Beflügelt wurde der Elektrokonzern dabei auch von Großaufträgen. Konzernchef Morten Wierod sprach am Donnerstag von einem "Meilenstein", der erreicht worden sei. Auch für das neu angelaufene Jahr zeigt sich das Management positiv gestimmt. Zudem kündigte der Konzern ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 2,0 Milliarden Dollar an, das bis zum 27. Januar 2027 laufen soll. Der angekündigte Robotics-Verkauf verzögert sich derweil - ABB erwartet nun einen Abschluss bis Ende 2026.

Wer­bung

Wie das auf Elektrifizierung, Automation und Antriebstechnik spezialisierte Unternehmen weiter mitteilte, legte der vergleichbare Umsatz in den drei Monaten Oktober bis Dezember im Vergleich zum Vorjahr um 9 Prozent auf 9,05 Milliarden Dollar zu. Der Auftragseingang erhöhte sich auf vergleichbarer Basis um 32 Prozent auf 10,32 Milliarden Dollar.

Dies führte auch zu einer höheren Profitabilität. Die operative Marge (EBITA-Marge) kletterte von zuvor 16,6 auf zuletzt 17,6 Prozent. Der von Sonderfaktoren beeinflusste Reingewinn nahm um 29 Prozent auf 1,27 Milliarden Dollar zu. Die Zahlen sind um den angekündigten Verkauf der Robotics-Sparte bereinigt.

Im Gesamtjahr lag der Überschuss mit 4,73 Milliarden Dollar um ein Fünftel über dem Vorjahreswert. Die Dividende soll um auf 0,94 von 0,90 Franken erhöht werden. Mit den Zahlen hat das Unternehmen die Erwartungen der Analysten durch die Bank übertroffen, besonders deutlich beim Auftragseingang.

Wer­bung

Für das laufende erste Quartal erwartet ABB ein Wachstum des vergleichbaren Umsatzes von 7 bis 10 Prozent, die Marge sollte sich erhöhen. Im Gesamtjahr wird ein Wachstum von 6 bis 9 Prozent erwartet sowie eine leicht höhere Marge.

Zuletzt kletterten die ABB-Papiere an der Schweizer Börse um 7,03 Prozent auf 65,50 Franken.

/rw/AWP/tav/mis

ZÜRICH (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf ABB (Asea Brown Boveri)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ABB (Asea Brown Boveri)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

DatumRatingAnalyst
20.01.2026ABB (Asea Brown Boveri) NeutralUBS AG
15.01.2026ABB (Asea Brown Boveri) Market-PerformBernstein Research
14.01.2026ABB (Asea Brown Boveri) NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.01.2026ABB (Asea Brown Boveri) Sector PerformRBC Capital Markets
13.01.2026ABB (Asea Brown Boveri) NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
16.10.2025ABB (Asea Brown Boveri) KaufenDZ BANK
17.07.2025ABB (Asea Brown Boveri) KaufenDZ BANK
07.02.2025ABB (Asea Brown Boveri) KaufenDZ BANK
17.10.2024ABB (Asea Brown Boveri) KaufenDZ BANK
17.10.2024ABB (Asea Brown Boveri) BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
20.01.2026ABB (Asea Brown Boveri) NeutralUBS AG
15.01.2026ABB (Asea Brown Boveri) Market-PerformBernstein Research
14.01.2026ABB (Asea Brown Boveri) NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.01.2026ABB (Asea Brown Boveri) Sector PerformRBC Capital Markets
13.01.2026ABB (Asea Brown Boveri) NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
06.01.2026ABB (Asea Brown Boveri) UnderweightBarclays Capital
19.11.2025ABB (Asea Brown Boveri) SellDeutsche Bank AG
19.11.2025ABB (Asea Brown Boveri) UnderperformBernstein Research
28.10.2025ABB (Asea Brown Boveri) UnderperformBernstein Research
17.10.2025ABB (Asea Brown Boveri) SellDeutsche Bank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ABB (Asea Brown Boveri) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen