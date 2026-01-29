OTS: cosnova GmbH / Nächster Wachstumsschritt für cosnova: Niche Beauty Lab ...
Nächster Wachstumsschritt für cosnova: Niche Beauty Lab wird Teil der
cosnova Gruppe (FOTO)
Sulzbach (Taunus) (ots) - Perfect Fit im Skincare-Bereich - cosnova erweitert
Portfolio um wissenschaftlich fundierten Spezialisten
cosnova, das international erfolgreiche Beauty-Unternehmen hinter den Color
Cosmetics Marken essence und Catrice, hat den spanischen Skincare-Spezialisten
Niche Beauty Lab übernommen. Die Akquisition ist zum 14. Januar wirksam
geworden. Mit diesem Schritt baut das familiengeführte Unternehmen seine
Expertise und sein Portfolio im Bereich Skincare gezielt weiter aus.
"Seit mehr als zwei Jahrzehnten schreiben wir mit unseren Marken essence und
Catrice eine internationale Erfolgsgeschichte und haben die Kategorie durch
Innovation und starke Konsumentenzentrierung geprägt", sagt Javier González,
President und Co-Founder von cosnova. "Im Zentrum dieses Erfolgs steht unser
Anspruch, Beauty zu demokratisieren und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
zu bieten. Mit Niche Beauty Lab haben wir einen Partner gefunden, der diese
Philosophie teilt - und damit perfekt zu cosnova passt. Mit der Akquisition
erschließt cosnova eines der dynamischsten Wachstumssegmente der
Beauty-Industrie und stärkt zugleich Skincare als strategisches Zukunftsfeld,
das wir durch wissenschaftliche Expertise, starke Marken und internationale
Skalierbarkeit gezielt weiterentwickeln wollen."
Strategische Ergänzung mit langfristiger Perspektive
Niche Beauty Lab wurde 2018 gegründet und entwickelt in eigenen Laboren
leistungsstarke, wissenschaftlich fundierte Hautpflegeprodukte. Das Unternehmen
vertreibt seine Produkte über die Marken Transparent Lab, Theramid und Acnemy,
die in mehreren europäischen Märkten - darunter Deutschland - bereits
erfolgreich etabliert sind und bei Konsument:innen auf hohe Resonanz stoßen. Der
Fokus liegt auf wirksamen Inhaltsstoffen, transparenter Kommunikation und einer
starken digitalen Community.
Der globale Skincare-Markt zählt seit Jahren zu den wachstumsstärksten Segmenten
der Beauty-Industrie. Mit der Übernahme ergänzt cosnova sein bislang stark auf
Color Cosmetics ausgerichtetes Portfolio um einen Skincare-Spezialisten und
spricht damit neue Zielgruppen an.
" Seit unserer Gründung im Jahr 2018 verfolgen wir bei Niche Beauty Lab das
Ziel, die Regeln der Kosmetikindustrie zu verändern und Beauty zu
demokratisieren", sagt Sergio Chorrero, Founder und CEO von Niche Beauty Lab.
"Unser 'From the lab to your home'-Ansatz verbindet wissenschaftliche Expertise,
hochwirksame Formulierungen und außergewöhnliche Qualität zu erschwinglichen
Preisen. Mit cosnova haben wir einen Partner gefunden, der nicht nur über die
internationale Infrastruktur und Skalierungskompetenz für unseren nächsten
Wachstumsschritt verfügt, sondern auch unsere Werte teilt - bei vollständigem
Erhalt unserer Identität, unserer Teams und unserer Arbeitsweise."
Kontinuität in Führung, Standorten und operativem Geschäft
Stabilität und Kontinuität stehen bei der Integration von Niche Beauty Lab an
oberster Stelle. Die bestehenden Strukturen bleiben unverändert, ebenso der
Unternehmenssitz mit seinen 45 Mitarbeitenden in Canet de Mar. Sergio Chorrero
wird Niche Beauty Lab weiterhin als CEO führen und so die Kontinuität in Führung
und strategischer Ausrichtung sicherstellen. Gleichzeitig eröffnet das globale
Vertriebsnetzwerk von cosnova neue internationale Wachstumsmöglichkeiten in mehr
als 90 Märkten weltweit.
"Wir freuen uns sehr, Niche Beauty Lab in der cosnova Familie willkommen zu
heißen", sagt Christina Oster-Daum, President und Co-Founder von cosnova.
"Gemeinsam gehen wir einen wichtigen Schritt, um unser Portfolio weiter zu
stärken und sowohl Color Cosmetics als auch Skincare zu revolutionieren. Niche
Beauty Lab ist eine ideale Ergänzung für cosnova und teilt unseren Anspruch,
Konsument:innen weltweit hochwertige, innovative und wirksame Produkte zu
erschwinglichen Preisen anzubieten."
Über cosnova Beauty
cosnova Beauty hat den Hauptsitz in Deutschland und vertreibt die dekorativen
Kosmetikmarken essence und Catrice in rund 90 Ländern weltweit. Das
Familienunternehmen erzielt einen Nettoumsatz von rund 1 Milliarde Euro. cosnova
ist das sechstgrößte Unternehmen für "Dekorative Kosmetik" weltweit und das
zweitgrößte nach Stückzahlen. Parallel zum Beautybereich investiert die
cosnova-Gruppe in eine Vielzahl von Unternehmen und Vermögenswerten zur Nutzung
von Synergien im Beautybereich sowie in Form von eigenständigen Investitionen.
Seit der Gründung vor mehr als 20 Jahren ist cosnova stark gewachsen: Rund 1000
Mitarbeitende an verschiedenen Standorten rund um die Welt engagieren sich für
die Erfolgsgeschichte des Unternehmens.
Über Niche Beauty Lab
Niche Beauty Lab wurde 2018 in Spanien mit der Mission gegründet, die Regeln in
der Kosmetikindustrie zu verändern. Das Unternehmen folgt dem Anspruch, Kosmetik
zu demokratisieren, und zeichnet sich durch die Bereitschaft aus, etablierte
Wege bewusst zu hinterfragen und neu zu denken. Im Fokus stehen wissenschaftlich
fundierte, wirksame Hautpflegeprodukte, die in eigenen Laboren entwickelt
werden. Mit diesem Ansatz hat sich Niche Beauty Lab als moderner
Skincare-Spezialist positioniert und ist heute in mehreren internationalen
Märkten vertreten.
